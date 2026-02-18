ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:44, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    فريستايل-اكروباتيكا: ايانا جولداس جەكەلەي سىندا جارىس جولىن اياقتادى

    ليۆينو. KAZINFORM - يتاليانىڭ ليۆينو تاۋ شاڭعى كۋرورتىندا بۇگىن فريستايل-اككروباتيكادان جارىس باستالدى.

    ا
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    ايەلدەر اراسىندا جەكەلەي سىندا ەل نامىسىن ايانا جولداس قورعادى. وتانداسىمىز باستاپقى كەزەڭدە ساتسىز ونەر كورسەتىپ، 61.11 ۇپايمەن 17-ورىنان كورىندى.

    ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە 57.10 ۇپاي ەنشىلەپ، وكىنىشكە قاراي فينالعا شىعا المادى. ال جالپى ەسەپتە 21-ورىنعا يە بولدى.

    ايتا كەتەيىك، فينالعا ءار كەزەڭدە ۇزدىك التىلىققا ەنگەن سپورتشىلار جولداما الدى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىن يتالياداعى قىسقى وليمپيادادا 11 قازاقستاندىق سپورتشى 4 سپورت تۇرىنەن سىنعا تۇسەدى.

    سونىمەن قاتار مانەرلەپ سىرعاناۋشى سوفيا سامودەلكينا قىسقا باعدارلامادا ۇزدىكتەردىڭ قاتارىنان كورىنىپ، كەلەسى كەزەڭگە ءوتتى.

    اۆتور مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    سپورت وليمپيادا-2026
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
