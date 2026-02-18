19:44, 18 - اقپان 2026 | GMT +5
فريستايل-اكروباتيكا: ايانا جولداس جەكەلەي سىندا جارىس جولىن اياقتادى
ليۆينو. KAZINFORM - يتاليانىڭ ليۆينو تاۋ شاڭعى كۋرورتىندا بۇگىن فريستايل-اككروباتيكادان جارىس باستالدى.
ايەلدەر اراسىندا جەكەلەي سىندا ەل نامىسىن ايانا جولداس قورعادى. وتانداسىمىز باستاپقى كەزەڭدە ساتسىز ونەر كورسەتىپ، 61.11 ۇپايمەن 17-ورىنان كورىندى.
ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە 57.10 ۇپاي ەنشىلەپ، وكىنىشكە قاراي فينالعا شىعا المادى. ال جالپى ەسەپتە 21-ورىنعا يە بولدى.
ايتا كەتەيىك، فينالعا ءار كەزەڭدە ۇزدىك التىلىققا ەنگەن سپورتشىلار جولداما الدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بۇگىن يتالياداعى قىسقى وليمپيادادا 11 قازاقستاندىق سپورتشى 4 سپورت تۇرىنەن سىنعا تۇسەدى.
سونىمەن قاتار مانەرلەپ سىرعاناۋشى سوفيا سامودەلكينا قىسقا باعدارلامادا ۇزدىكتەردىڭ قاتارىنان كورىنىپ، كەلەسى كەزەڭگە ءوتتى.
اۆتور مۇحتار قاليموللا ۇلى