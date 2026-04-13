شۆەيتساريا كولىنەن 2000 جىل بۇرىنعى كەمەنىڭ جۇگى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - شۆەيتسارياداعى نيەۆشاتەل كولى تۇبىنەن ءبىزدىڭ زامانىمىزدىڭ 20- 50 -جىلدارىنا جاتاتىن مىڭنان استام وتە جاقسى ساقتالعان كەراميكالىق بۇيىمدار مەن قىلىشتار تابىلدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
بولجام بويىنشا، ولار ريمدىك لاگەرلەردىڭ بىرىنە جەتكىزىلۋى ءتيىس بولعان، الايدا جۇك تاسىمالداعان كەمە اپاتقا ۇشىراعان.
سۋاستى ارحەولوگتارى نيەۆشاتەل كولى تۇبىنەن ريم يمپەرياسى كەزەڭىنە تيەسىلى مىڭنان استام كەراميكالىق زات پەن قارۋ-جاراق تاپقان. بۇل ريمدىك كەمەلەردىڭ ءبىرىنىڭ جۇگى بولۋى مۇمكىن.
العاشىندا ارحەولوگتار فابەن لانگەنەگگەر مەن جيۋلەن پفيففەر بۇل ماڭىزدى ولجانى تونالۋدان قورعاۋ ءۇشىن قۇپيا ساقتاعان.
جيۋلەن پفيففەردىڭ ايتۋىنشا، ولار العاشىندا بۇل ءۇيىندى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىنەن قالعان مينالار بولۋى مۇمكىن دەپ ويلاعان. الايدا جارىق تۇسىرگەندە تەرراكوتاعا ءتان ءتۇس بايقالىپ، سىنعان ىدىستاردى كورگەندە بۇل ەرەكشە جاڭالىق ەكەنىن تۇسىنگەن.
عالىمداردىڭ بولجامىنشا، جۇك تيەگەن كەمە ب. ز. 20- 50 -جىلدارى ارالىعىندا سۋعا كەتكەن. ءقازىر ماماندار كەراميكالىق ىدىستاردان تابىلعان تاعام قالدىقتارىن زەرتتەپ جاتىر.
بۇل ولجا 2024 -جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا تابىلعانىمەن، مارودەرلىكتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ۇزاق ۋاقىت قۇپيا ساقتالعان.
زەرتتەۋگە درون ارقىلى تۇسىرىلگەن بەينەلەر تۇرتكى بولعان: سوڭعى جىلدارى كول تۇبىنەن قارايعان بىردەڭە كورىنىپ، عالىمدار ونىڭ تۇبىندە باتىپ كەتكەن كەمە بولۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان. زەرتتەۋ جۇمىستارى 2025 -جىلى ەكى اپتا، ال 2026 -جىلى شامامەن ءبىر ايعا سوزىلدى. Octopus قورىنىڭ سۋاستى ارحەولوگتارى 1000 نان استام زات تاپتى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، بۇل شۆەيتساريادا جاسالعان اس ءۇي ىدىستارىن ريمدىك لاگەرگە جەتكىزۋگە ارنالعان جۇك كەمەسى بولعان. تابىلعان جاشىكتەردىڭ ءبىرى ب. ز. 17 -جىلعا تيەسىلى.
كەمەنىڭ قالدىقتارى ازىرگە تابىلعان جوق. بۇعان دەيىن ريمدىك كەمەلەر رەين وزەنى مەن رونا وزەنىنەن تابىلعان.
سونىمەن قاتار لەگيونەرلەرگە تيەسىلى جابدىقتار - ەكى گلادياتور قىلىشى، قانجار، بەلدىك ىلگەگى مەن فيبۋلا تابىلعان. بۇل كەمەنى لەگيونەرلەر كۇزەتىپ جۇرگەنىن كورسەتەدى. تابىلعان زاتتاردىڭ سانىنا قاراعاندا، جۇك شامامەن 6 مىڭ ادامدىق لەگيونعا ارنالعان بولۋى مۇمكىن.
سونداي-اق كول تۇبىنەن ورىلگەن سەبەت تابىلعان. ارحەولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، ول كەرەمەت تۇردە ساقتالىپ، ىشىندە باسقا جۇكتەن ەرەكشەلەنەتىن التى كەراميكالىق بۇيىم بولعان. بۇل تەڭىزشىلەردىڭ قاراپايىم ىدىستارى مەن ازىعى بولۋى مۇمكىن.
ارحەولوگتار سۋ استىنان بارلىق ارتەفاكتىنى، مىڭنان استام زاتتى شىعارىپ العان. ولار تور نەمەسە مارودەرلەر سالدارىنان زاقىمدانۋ قاۋپىندە بولعان. قازىر بۇل زاتتار قۇرلىقتا تازارتىلىپ، قالپىنا كەلتىرىلىپ جاتىر.
زەرتتەۋ توبى 2027 -جىلى كىتاپ پەن دەرەكتى فيلم شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار تابىلعان ولجالار Laténium ارحەولوگيالىق مۋزەيىندا قويىلادى. كورمەنىڭ ناقتى كۇنى ازىرگە بەلگىسىز.