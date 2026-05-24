شۆەيتساريا حالىق سانىن شەكتەۋ ءۇشىن شەنگەن ايماعىنان شىعۋى مۇمكىن
استانا. kazinform - شۆەيتساريادا 14-ماۋسىم كۇنى ەلدىڭ كوشى-قون ساياساتىن قايتا قاراۋدى كوزدەيتىن «10 ميلليوندىق شۆەيتسارياعا جول جوق!» باستاماسى بويىنشا رەفەرەندۋم وتەدى.
Report اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، باستاماعا سايكەس، ەگەر 2050 -جىلعا قاراي شۆەيتساريا حالقىنىڭ سانى 9,5 ميلليون ادامعا جەتسە، بيلىك حالىق سانىنىڭ ودان ءارى ءوسۋىن تەجەۋ شارالارىن قابىلداۋى ءتيىس بولادى.
مۇمكىن بولاتىن شارالاردىڭ قاتارىندا ەۋروپالىق وداقپەن ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋ تۋرالى كەلىسىمدەردەن باس تارتۋ، سونداي-اق شۆەيتساريانىڭ شەنگەن ايماعى قۇرامىنان شىعۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ وتىر.
Leewas كومپانياسى 22-23 ءساۋىر كۇندەرى جۇرگىزگەن ساۋالناما ناتيجەسىنە سايكەس، ەل تۇرعىندارىنىڭ 52 پايىزى حالىق سانىن 10 ميلليون ادام دەڭگەيىندە شەكتەۋ يدەياسىن قولداعان.