شۆەيساريادا حالىق سانىن شەكتەۋ تۋرالى رەفەرەندۋم وتەدى
استانا. KAZINFORM - ميگرانتتار اعىنىن شەكتەۋ ماقساتىندا شۆەيسارياداعى اسىرە وڭشىل كۇشتەر حالىق سانىنا قاتىستى رەفەرەندۋم ۇيىمداستىردى، دەپ حابارلايدى DW.
رەفەرەندۋم 14- ماۋسىمدا شۆەيتساريا حالىق پارتياسىنىڭ (ش ح پ) ۇسىنىسى بويىنشا وتەدى.
ۇسىنىسقا سايكەس، ەل حالقىنىڭ سانى 2050 -جىلدان كەيىن 10 ميلليون ادامنان اسپاۋى ءتيىس. بۇل كورسەتكىش تەك جاڭا تۋعان نارەستەلەر سانىنىڭ كوپ بولۋى ناتيجەسىندە عانا ارتۋى مۇمكىن.
ەگەر ۇسىنىس قابىلدانىپ، كورسەتىلگەن مەرزىمگە دەيىن شۆەيتساريا حالقىنىڭ سانى 9,5 ميلليوننان اسىپ كەتسە، بيلىك «حالىق سانىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتەتىن حالىقارالىق كەلىسىمدەردى قايتا قاراۋعا» مىندەتتەلەدى. ەڭ الدىمەن بۇل بوسقىندارعا باسپانا بەرۋ جانە وتباسى مۇشەلەرىن بىرىكتىرۋ ماقساتىندا شۆەيتسارياعا كوشىرۋ سالاسىنا قاتىستى كەلىسىمدەرگە قاتىستى بولماق. ەگەر بۇل شارالار جەتكىلىكسىز بولسا، ەۋرووداقپەن ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋ تۋرالى كەلىسىمدى بۇزۋعا تۋرا كەلەدى.
شۆەيساريا پارلامەنتى دەپۋتاتتارىنىڭ باسىم بولىگى بۇل باستاما «ەشبىر ماسەلەنى شەشپەيدى، كەرىسىنشە جاڭا پروبلەمالار تۋىنداتادى» دەپ ەسەپتەيدى. ال باستامانى قولداۋشىلار ونى كوشى- قوندى باقىلاۋدىڭ «اقىلعا قونىمدى قۇرالى» دەپ سانايدى. قازىرگى ۋاقىتتا شۆەيساريا حالقىنىڭ سانى شامامەن 9 ميلليون ادام.
