شىرىن ديەتاسى بۇلشىق ەتتى السىرەتەدى - دارىگەر
استانا. قازاقپارات - شىرىن ارقىلى دەتوكس جاساۋ مەن بىرنەشە كۇندىك «تازارتۋ» ديەتالارى ءالى دە تانىمال.
مۇنداي تاسىلدەردى جاقتاۋشىلار ولاردىڭ كومەگىمەن اعزانى توكسيندەردەن تازارتىپ، دەنساۋلىقتى جاقسارتىپ، ءتىپتى سالماق تاستاۋعا بولادى دەپ سانايدى. الايدا مەديتسينا تۇرعىسىنان العاندا «شىرىن ديەتاسى» دەگەن ۇعىم جوق، ال مۇنداي تاجىريبەلەرگە شامادان تىس اۋەستەنۋ پايدادان گورى زيان كەلتىرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋشىسى اندرەي كوندراحين ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
- مەديتسينا تۇرعىسىنان «شىرىن ديەتاسى» دەگەن نە؟
- ناقتى ايتقاندا، «شىرىن ديەتاسى» - بۇل جاي عانا بەيرەسمي اتاۋ (سلەنگ). ونىڭ استارىندا نە تۇرعانىن ءتۇسىنۋ كەرەك. ەگەر اعزاعا جەڭىلدىك بەرەتىنى تۋرالى ايتساق، ءبارى قانداي شىرىن قولدانىلاتىنىنا بايلانىستى. ەگەر قۇرامىندا قانت بار شىرىندار بولسا، ولاردىڭ پايداسى جوق، كەرىسىنشە اعزاعا كومىرسۋلاردىڭ ارتىق جۇكتەمەسىن بەرەدى.
ال ەگەر ءبىر-ەكى كۇنگە ارنالعان ارنايى جەڭىلدەتىلگەن ءمازىر قولدانىلسا، مىسالى، كينزا، بالدىركوك (سەلدەرەي) جانە قيار نەگىزىندەگى سۋسىندار پايدالانىلسا، ونىڭ ايتارلىقتاي زيانى بولمايدى. ولار بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ءسىلتىلى ەرىتىندىلەر مەن جاسۇنىقتىڭ كوزى سانالادى.
- مۇنداي شىرىن ءىشىپ، جەڭىلدەۋ كۇندەرىن جاساعان دۇرىس پا؟
- ەگەر ادام جۇمىس ىستەپ جۇرسە نەمەسە قاتتى شارشاعان بولسا، مۇنداي كۇندەردى وتكىزۋدىڭ قاجەتى جوق، ويتكەنى تاماق تولىققاندى بولۋى ءتيىس. بۇل تەك ايران نەمەسە شىرىن ارقىلى جاسالاتىن جەڭىلدەتىلگەن كۇننىڭ ءبىر ءتۇرى عانا.
نەگىزىندە، «شىرىن ديەتاسى» دەگەن ۇعىم جوق. شىن مانىندە بارلىق جۇكتەمە باۋىرعا تۇسەدى. اعزاعا اقۋىز جەتىسپەگەن كەزدە باۋىر ونى وڭدەۋگە ءماجبۇر بولادى، ناتيجەسىندە ارتىق جۇكتەمە پايدا بولۋى مۇمكىن.
سونداي-اق اعزا ەنەرگيا الۋ ءۇشىن ءوز قورلارىن پايدالانا باستايدى. سونىڭ سالدارىنان بۇلشىقەت ماسساسى ايتارلىقتاي ازايۋى مۇمكىن، ويتكەنى بۇلشىقەتتەر - باسقا جاسۋشالارعا قاجەت اقۋىزدىڭ نەگىزگى قورى.
- شىرىن ديەتاسىنا اۋەستەنۋدىڭ قانداي زيانى بار؟
- مۇنداي تاسىلگە شامادان تىس اۋەستەنگەن ادام وزىنە پايدادان گورى كوبىرەك زيان كەلتىرەدى. اسىرەسە قورەكتىك قۇندىلىعى تومەن ونىمدەردى پايدالانىپ، مۇنداي «دەتوكس» جاساۋعا بولمايدى.
اعزا ەنەرگيانى مىندەتتى تۇردە الۋى كەرەك. ەگەر ادام فيزيكالىق جۇكتەمەمەن اينالىسپايتىن بولسا، مىسالى دەمالىستا جۇرسە، ەمدىك اشىعۋدى قولدانۋعا بولادى. ءبىراق ول مىندەتتى تۇردە دارىگەردىڭ نەمەسە ديەتولوگتىڭ باقىلاۋىمەن جۇرگىزىلۋى ءتيىس.
مۇنى ءوز بەتىنشە قاۋىپسىز تۇردە جاساۋ مۇمكىن ەمەس، كەرىسىنشە دەنساۋلىققا زيان كەلتىرۋ قاۋپى جوعارى.