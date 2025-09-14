شينجاڭدىق ايمان مەن سۇڭقار ءبىرى التىن، ءبىرى قولا جۇلدەنى ەنشىلەدى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
وزبەكستاندا ورتالىق ازيا بالالار ومبۋدسمانى العاشقى حالىقارالىق فورۋمى ءوتىپ جاتىر– ءوز ا
تاشكەنت قالاسىندا بۇۇ بالالار قورى (يۋنيسەف) جانە ە ق ى ۇ-نىڭ وزبەكستانداعى جوبالار ۇيلەستىرۋشىسىمەن بىرلەسە ۇيىمداستىرىلعان ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى بالالار ومبۋدسماندارىنىڭ العاشقى حالىقارالىق فورۋمى ءوز جۇمىسىن باستادى، دەپ جازادى «ءوز ا» اقپارات اگەنتتىگى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، «ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىندە بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى: بالالار ومبۋدسماندارىنىڭ وڭىرلىك ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارى» تاقىرىبىنداعى بۇل حالىقارالىق جيىنعا قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە تۇركىمەنستاننىڭ بالالار ومبۋدسماندارى، سونداي-اق فينليانديا، نورۆەگيا، حورۆاتيا سياقتى ەۋروپا ەلدەرىنىڭ بالالار ومبۋدسماندارى مەن ەۋروپا بالالار ومبۋدسماندارى جەلىسىنىڭ (ENOC) وكىلدەرى قاتىسۋدا.
شارا بارىسىندا، وزبەكستان ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ بالالار ومبۋدسماندارى اراسىنداعى وڭىرلىك ديالوگ الاڭىن قۇرۋ باستاماسىن كوتەردى.
ايتا كەتەيىك، اتالعان فورۋمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - بالالاردى قورعاۋ سالاسىنداعى ءتيىمدى تاجىريبە الماسۋ، ورتاق ماسەلەلەردى وڭتايلى شەشۋ، وڭىرلىك جانە ترانسشەكارالىق قاۋىپ-قاتەرلەرگە قارسى ورتاق تاسىلدەر قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا ورتالىق ازيا ەلدەرى بالالار ومبۋدسماندارى اراسىندا ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ناتيجەلى وڭىرلىك الاڭىن قۇرۋ.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوز ا»-دا «قازاقستاندىق بيليارد شەبەرى «ت م د-2025 كۋبوگى» تۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، تاشكەنت قالاسىنداعى ايگىلى «STAR SNOOKER» بيليارد كلۋبىندا وتكەن بەدەلدى «ت م د- 2025 كۋبوگى» حالىقارالىق رەيتينگتىك تۋرنيرى ءوز مارەسىنە جەتتى. بۇل ءدۇبىرلى دودادا وزبەكستان، قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە تۇركىمەنستاننان كەلگەن 121 بيليارد شەبەرى باق سىنادى.
اسا تارتىستى وتكەن فينالدا قازاقستاندىق الىبەك وماروۆ جوعارى كاسىبي شەبەرلىك تانىتىپ، تۇركىمەنستاندىق اننامامەد اننامامەدوۆتى 5:4 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىرىپ، ءتۋرنيردىڭ باستى جەڭىمپازى اتاندى. ءوز كەزەگىندە اننامامەدوۆ قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
ءال ۇشىنشى ورىن وزبەكستاندىق نوديربەك ميرزايەۆ پەن قىرعىزستاندىق اكجولتوي تۇرعانبايەۆقا بۇيىردى.
گانسۋ ولكەسىنە قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى تيەلگەن العاشقى پويىز كەلدى- «حالىق گازەتى»
جۋىردا قىتايدىڭ گانسۋ ولكەسىنىڭ لۋننان قالاسىنا قازاقستاننىڭ الماتى قالاسىنان 1100 توننا زىعىر تۇقىمى تيەلگەن جۇك پويىزى كەلدى. بۇل ورتالىق ازيا پويىزى ارقىلى وسى شاھارعا جەتكەن العاشقى اۋىلشارۋاشىلىق جۇك پويىزى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ «حالىق گازەتى» باسىلىمى حابارلادى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، جەرگىلىكتى كەدەن دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، تاۋارلار پارتياسى ەلگە قىتاي- قازاقستان شەكاراسىنداعى قورعاس پورتى ارقىلى وتكەن. پويىز 3000 شاقىرىم جولدى ەڭسەرىپ، جالپى قۇنى 5,06 ميلليون يۋان بولاتىن جۇكتى تاسىمالدادى. اۋىلشارۋاشىلىعى تاۋارى تەمىرجول ارقىلى 20 كۇندە جەتكىزىلگەن.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «بەيجىڭنەن قازاقستاننىڭ الماتى قالاسىنا العاشقى قىتاي- ەۋروپا (ورتالىق ازيا) پويىزى اتتاندى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى.
اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، جاقىندا بەيجىڭنەن الماتى قالاسىنا جۇك پويىزى اتتاندى. بۇل الماتىعا قاراي قىتاي- ەۋروپا (ورتالىق ازيا) پويىز باعىتىنىڭ رەسمي اشىلعانىن بىلدىرەدى.
كەلتىرىلگەن دەرەك بويىنشا، پويىزعا جالپى قۇنى 20 ميلليون يۋاننان اساتىن 55 كونتەينەر جۇك تيەلگەن. ونىڭ ىشىندە اۆتوموبيل بولشەكتەرى، تورلى ماتالار، كونديتسيونەرلەر، ميكروتولقىندى پەشتەر جانە باسقا دا ونىمدەر بار. پويىز بەيجىڭنىڭ فانشان اۋماعىنان جولعا شىعىپ الاشانكوۋ پورتى ارقىلى ەل شەكاراسىنان شىعادى.
«قىتاي تەمىرجولىنىڭ بەيجىڭ بيۋروسى بولاشاقتا پويىز باعىتتارىن اشۋ جوسپارى وڭتايلاندىرىلاتىنىن حابارلادى. سونىمەن قاتار جۇك تۇرلەرىن كوبەيتىپ، قىتاي- ەۋروپا (ورتالىق ازيا) پويىزدارىن تۇراقتى جانە ءتيىمدى جۇرگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارى جالعاسادى. بۇدان بولەك، قىتايلىق كومپانيالارعا قىتاي- ەۋروپا (ورتالىق ازيا) پويىزدارى ارقىلى حالىقارالىق نارىققا شىعۋىنا كومەكتەسۋدى ماقسات تۇتادى»، دەپ جازادى «حالىق گازەتى».
يران مەن اتوم قۋاتى حالىقارالىق اگەنتتىگى اراسىنداعى كەلىسىمگە قول قويىلدى -ParsToday
يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مەن اتوم قۋاتى حالىقارالىق اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى يران مەن اقحا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ جازدى Parstoday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ مىسىر استاناسى كايرگە كەلگەن يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەيەد ابباس اراقچي الدىمەن مىسىر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جانە اتوم قۋاتى اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى رافاەل گروسسيمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى. ودان كەيىن رافاەل گروسسيمەن جابىق ەسىك جاعدايىندا وتكەن ەكى ساعاتتىق كەزدەسۋدەن كەيىن وداق سارايىنا بارىپ، مىسىر پرەزيدەنتىمەن كەزدەستى.
ParsToday اقپارات اگەنتتىگىنىڭ Sadav Sima اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، اراقچي مەن گروسسي مىسىر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بادر ابدەل اتيمەن كەزدەسۋدەن كەيىن يراننىڭ اتوم قۋاتى حالىقارالىق اگەنتتىگىمەن ىنتىماقتاستىعىن قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.
يراندىق باسىلىمنىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋدىڭ اجىراماس قۇقىقتارىنا كەپىلدىك بەرىلەدى.
سونداي-اق، اتوم قۋاتى حالىقارالىق اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى رافاەل گروسسي يرانمەن تەحنيكالىق تەكسەرۋلەردى قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋىن ديپلوماتيا مەن تۇراقتىلىققا جول اشاتىن دۇرىس باعىتتاعى قادام ەكەنىن ايتقان.
شينجاڭدىق ايمان مەن سۇڭقار ءبىرى التىن، ءبىرى قولا جۇلدەنى ەنشىلەدى- جەنمين جيباو
قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا دزيۋدودان ەرلەر جانە ايەلدەر اراسىندا ازيا كۋبوگى ءۇشىن جارىس اياقتالدى. اتالعان قۇرلىقتىق جارىستا شينجاڭدىق دزيۋدوشىلار قىتاي كومانداسىنا ءبىر التىن ءبىر قولا مەدال الىپ بەردى، دەپ حابارلايدى قىتايلىق جەنمين جيباو اقپاراتتىق پورتالى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، حاڭجوۋ قالاسىندا دزيۋدودان ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا ازيا كۋبوگىندا قىتاي دزيۋدو كومانداسى 9 التىن، 6 كۇمىس، 7 قولا مەدال الىپ، ۇزدىك ناتيجەگە قول جەتكىزگەن. مۇنىڭ ىشىندە شينجاڭنان كەلگەن 2 سپورتشى ءبىر التىن، ءبىر قولا مەدال العان.
قىتايلىق باسىلىمنىڭ كەلتىرگەن مالىمەتىنە سۇيەنسەك، سول ەكى جۇلدەنى يەلەنگەن شينجاڭدىق سپورتشىنىڭ ءبىرى ايمان جەڭىسنۇر بولسا ەندى بىرەۋى سۇڭقار سەرىك اتتى ۇلتى قازاق سپورتشىلار.
وسى رەتكى قۇرلىقتىق جارىستى ازيا دزيۋدو قاۋىمداستىعى ۇيىمداستىرعان، رەسمي ورىندار كۋالاندىرعان حالىقارالىق A دارەجەلى جارىس سانالادى. قىتاي، كانادا، جاڭا زەللانديا، كورەيا، تايلاند قاتارلى 13 مەملەكەتتەن كەلگەن جۇزگە جۋىق دزيۋدوشىلار جارىسقا قاتىناسقان. جارىستا ەرلەر مەن ايەلدەر بويىنشا جەكە-جەكە 7 دارەجەدەگى جارىس ورنالاستىرىلعان، قىتاي كومانداسى ءاربىر دارەجە بويىنشا ەرەسەكتەر گرۋپپاسىنا جانە جاستار گرۋپپاسىنا جەكە-جەكە ەكىدەن سپورتشى قاتىستىرعان.
ايتا كەتەيىك، قىتايلىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، شينجاڭدىق ەكى سپورتشى سۇڭقار سەرىك جانە ايمان جەڭىسنۇر جاقىنعى جىلداردان بەرى قىتاي ەلىندە وزىدەرىن تانىتىپ كەلە جاتقان جاس سپورتشىلار، ەكەۋىنىڭ دە جاسى 22-دە. ايمان قازىر قىتاي ەلىندە ايەلدەر بويىنشا 78 كەلىدەن جوعارى سالماق دارەجەسىندە ءبىرىنشى ورىندا تۇر. حالىقارالىق رەيتينگتە 12-ورىندا. سۇڭقاردىڭ حالىقارالىق رەيتينگتەگى ورنى جوعارى بولماعانىمەن، ەل ىشىندەگى ەرلەر اراسىندا 81 كيلوگرامدىق سالماق دارەجەسىندەگى ءبىرشاما ۇزدىك جاس سپورتشى. سونىمەن بىرگە، مەملەكەتتىك كوماندانىڭ ەڭ نەگىزگى تۇردە تاربيەلەيتىن سپورتشىلارىنىڭ ءبىرى.
تۇركيا وتاندىق «التاي» تانكىنىڭ جاپپاي ءوندىرىسىن باستادى- TRT
انكارا زاۋىتى زاماناۋي تانك پەن جاڭا بۋىننىڭ بروندالعان كولىكتەرىن شىعاراتىن بولادى. تۇركيا جاڭا تانك «التايدىڭ» جاپپاي ءوندىرىسىن رەسمي تۇردە باستادى. بۇل ءوندىرىس انكارا قالاسىنداعى وتاندىق اۆتوكولىك ءوندىرۋشى «BMC» زاۋىتىندا جۇزەگە اسىرىلۋدا جانە ەلدىڭ قورعانىس سالاسىنداعى ۇلكەن جەتىستىگى بولىپ تابىلادى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
تۇركيالىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، «BMC» كومپانياسىنىڭ ءتوراعاسى فۋات توسيالى جۇما كۇنى «بۇل جوبا عاسىرلىق تۇرىك ارمانىنىڭ ورىندالۋى» ەكەنىن ايتقان.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل زاۋىت وتكەن جىلى نەگىزى قالانعاننان كەيىن جاپپاي ءوندىرىستى باستادى، بۇل تانكتەردىڭ تۇرىك قارۋلى كۇشتەرى مەن وداقتاس ەلدەردىڭ قورعانىس قاجەتتىلىكتەرىن قاناعاتتاندىراتىنىنا سەنىمدى.
زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن جابدىقتالعان «التاي» تانكى «BMC Power» كومپانياسى دايىنداعان «BATU» قوزعالتقىشىمەن جۇمىس ىستەيدى.
انكاراداعى ءوندىرىس زاۋىتى بارلىق ءوندىرىس كەزەڭدەرىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ونەركاسىپتىك روبوتتار مەن وزىق ءوندىرىس ادىستەرىن قولدانادى.
