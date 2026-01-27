شيناڭىز جارامسىز بولىپ قالماسىن دەسەڭىز: دوڭگەلەكتەردى قالاي ساقتاۋ كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - ماۋسىمدىق شينا اۋىستىرعاننان كەيىن جۇرگىزۋشىلەردىڭ باسىم بولىگى ەكىنشى جيىنتىعىن گاراجعا نەمەسە قويماعا قويادى دا، ءبىراق ساقتاۋ شارتتارىنا اسا ءمان بەرە بەرمەيدى.
شينالار كوبىنە ءبىرىنىڭ ۇستىنە ءبىرى ۇيىلگەن كۇيى ۇزاق ۋاقىت تۇرادى. الايدا دۇرىس ساقتالماعان رەزەڭكە بىرنەشە ايدىڭ ىشىندە-اق دەفورماتسياعا ۇشىراپ، جارامسىز بولىپ قالۋى مۇمكىن. سوندىقتان شينومونتاج ماماندارى شينالاردى كەلەسى ماۋسىمعا دەيىن قالاي دۇرىس ساقتاۋ كەرەكتىگىن ءتۇسىندىردى.
اۆتوكولىك شينالارى جولدا جۇرگەندە عانا توزادى دەپ ويلاۋ قاتە. Naavtotrasse.ru پورتالىنىڭ مالىمەتىنشە، شينالار كولىك پايدالانىلماي تۇرعان كەزەڭدەگى سىرتقى فاكتورلارعا دا وتە سەزىمتال. قىسىم، تەمپەراتۋرا، شينانىڭ قويىلۋ قالپى، ءتىپتى كۇن ساۋلەسىنىڭ ءتۇسۋى - مۇنىڭ ءبارى رەزەڭكەنىڭ كۇيىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. ەگەر وسى تالاپتار ەسكەرىلمەسە، جارتى جىلدىڭ ىشىندە شينالار قاتايىپ، جارىلىپ نەمەسە ءپىشىنىن جوعالتۋى مۇمكىن. ال بۇل ءوز كەزەگىندە كولىك قاۋىپسىزدىگىنە كەرى اسەرىن تيگىزەدى.
ماماندار ەڭ الدىمەن ديسكپەن بىرگە تۇرعان دوڭگەلەكتەر مەن جەكە الىنعان شينالاردى ساقتاۋ ءتارتىبى مۇلدە بولەك ەكەنىن ەسكەرتەدى. بۇل ەكى نۇسقانى شاتاستىرۋعا بولمايدى.
ديسكىدەگى دوڭگەلەكتەر مەن جەكە شينالاردى ساقتاۋ
ديسكىگە ورناتىلعان دوڭگەلەكتەردى ءبىرىنىڭ ۇستىنە ءبىرىن قويىپ ساقتاۋعا بولادى. الايدا جۇكتەمە ءبىر نۇكتەگە تۇسپەۋى ءۇشىن ولاردى مەزگىل-مەزگىل ورىن الماستىرىپ وتىرعان ءجون. سونىمەن قاتار ساقتاۋعا قويار الدىندا ىشىندەگى اۋانى شامامەن 30-40 پايىزعا دەيىن ازايتۋ ۇسىنىلادى.
ديسكىدەگى دوڭگەلەكتەردى ءۇيىپ قويۋعا بولادى، ءبىراق ساقتاۋ كەزىندە رەزەڭكەگە ارتىق سالماق تۇسپەۋى ءۇشىن قىسىمدى ازايتقان دۇرىس، - دەيدى شينومونتاج شەبەرحاناسىنىڭ يەسى naavtotrasse.ru پورتالىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ال ديسكىسىز شينالاردى ءبىرىنىڭ ۇستىنە ءبىرىن قويۋعا بولمايدى. مۇنداي جاعدايدا ولاردى تىگىنەن، پروتەكتورىنا تىرەپ ساقتايدى. سونداي-اق بۇكىل ساقتاۋ مەرزىمى ىشىندە شينالاردى مەزگىل-مەزگىل بۇرىپ وتىرعان ءجون، وسىلايشا ءسىز ونىڭ ءبىر بولىگىنىڭ عانا مايىسىپ قالۋىنىڭ الدىن الاسىز.
تەمپەراتۋرا، جارىق جانە ساقتاۋ الدىنداعى دايىندىق
شينالار ساقتالاتىن بولمەدەگى ميكروكليمات تا اسا ماڭىزدى. ماماندار ەڭ قولايلى تەمپەراتۋرا 5-10 گرادۋس ارالىعى دەپ ەسەپتەيدى. قاتتى سۋىق تا، شامادان تىس ىستىق تا رەزەڭكە ءۇشىن زيان. سونىمەن قاتار شينالاردى تىكەلەي كۇن ساۋلەسى تۇسەتىن جەردە نەمەسە ىلعالدى ورتادا قالدىرۋعا بولمايدى. ۋلتراكۇلگىن ساۋلە مەن ىلعال رەزەڭكەنىڭ تەز توزۋىنا، سەرپىمدىلىگىن جوعالتۋىنا اكەلەدى.
ساقتاۋعا قويماس بۇرىن شينالاردى مۇقيات جۋىپ، پروتەكتورداعى تاس پەن كىر-قوقىستى تازالاۋ قاجەت. ودان قالدى رەزەڭكەنى اۋا كىرمەيتىن قاپتارعا سالماعان ءجون، اۋانىڭ جوقتىعى شينانىڭ ساپاسىنا اسەر ەتەدى.
قورعاۋ جانە قوسىمشا كۇتىم
ۇزاق ۋاقىتقا ساقتاۋعا قالدىرعاندا ماماندار سيليكوندى مايلاۋ قۇرالدارىن قولدانۋعا كەڭەس بەرەدى. ول رەزەڭكەنىڭ سەرپىمدىلىگىن ساقتاپ، كەۋىپ كەتۋ مەن ۇساق جارىقتاردىڭ پايدا بولۋىن تەجەيدى. بۇل مىندەتتى شارا بولماسا دا، شينانىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ەداۋىر ۇزارتادى جانە ديسكىدەگى دوڭگەلەكتەرگە دە، جەكە شينالارعا دا قاتار قولدانىلادى.
سونداي-اق كەمىرگىشتەردەن قورعاۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ قاجەت. تىشقان سياقتى جانۋارلار رەزەڭكەنى زاقىمداپ، ونى مۇلدە جارامسىز ەتىپ جىبەرۋى مۇمكىن. سوندىقتان شينالاردى وقشاۋلانعان بولمەدە ساقتاۋ نەمەسە ارنايى قورعانىش قاپتاردى پايدالانۋ - ەڭ ءتيىمدى شەشىم.
شينالاردى دۇرىس ساقتاۋ كوپ شىعىندى تالاپ ەتپەيدى، الايدا ول رەزەڭكەنىڭ ساپاسىن ساقتاپ، كەلەسى ماۋسىمدا ارتىق شىعىن مەن قاۋىپتىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن اۆتوليزينگ نەلىكتەن توقتاعانى تۋرالى جازعانبىز. 2026-جىلى ۋتيل الىم قانشا بولاتىنى تۋرالى دا جازدىق. سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ كليماتتىق جاعدايىنا بەيىمدەلگەن لايفحاكتاردى بىلە ءجۇرىڭىز.
el.kz