شىمكەنتتە قىزاناق وسىرەتىن ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى جىلىجاي اشىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ شىمكەنت قالاسىندا جىلىنا 155 مىڭ توننا قىزاناق وسىرۋگە ەسەپتەلگەن، ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى جىلىجاي كەشەندەرىنىڭ ءبىرىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شاراعا سونداي-اق تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇركىستانداعى باس كونسۋلى ليەۆەنت گيۋرجان، تۇرىك «Alarko Holding» حولدينگىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى يززەت گاريح، سونداي-اق شىمكەنت قالاسى اكىمدىگى وكىلدەرى قاتىستى.
ايداربەك ساپاروۆتىڭ ايتۋىنشا، تۇركيا - قازاقستاننىڭ اوك سالاسىنداعى نەگىزگى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى. بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدە تۇرىك ينۆەستورلارىمەن بىرلەسىپ جالپى قۇنى 1,1 ميلليارد ا ق ش دوللارى بولاتىن 14 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ا و ك سالاسىنا ينۆەستيتسيا تارتۋعا بارلىق جاعداي جاسالدى. مەملەكەت پەن بيزنەستىڭ ءتيىمدى ءوزارا ءىس-قيمىلىنىڭ، ينۆەستورلاردىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا جوعارى سەنىمىنىڭ جانە ونىڭ ورنىقتى دامۋىنا دەگەن نىق سەنىمنىڭ ناتيجەسىندە وسى جوبا جۇزەگە اسىرىلدى.
مۇنداي ىنتىماقتاستىق تاجىريبە الماسۋعا، تەحنولوگيالاردى تارتۋعا جانە اگرارلىق سالاداعى تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋعا زور مۇمكىندىك بەرەدى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، ەكى ەلدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كۇشەيتەتىنىنە سەنىمدىمىز. جوبانىڭ بارلىق كەزەڭىندە قاجەتتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەدى مينيستر.
بۇگىن كەشەندى ىسكە قوسۋ اياسىندا قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنە كىرەتىن اۋماقتا العاشقى قىزاناق ءونىمى جينالدى.
ايتا كەتەيىك، جالپى قۇنى 650 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانىڭ قۇرىلىسى بىلتىر جازدا باستالعان.
كەشەننىڭ جىلدىق وندىرىستىك قۋاتى 155 مىڭ توننا، اۋماعى 650 گەكتار، ءبىرىنشى كەزەڭ ونىڭ 208 گەكتارىن قامتيدى.
جىل سوڭىنا دەيىن كەشەننىڭ 40 گەكتار ۋچاسكەسى پايدالانۋعا بەرىلمەك. بۇل ءوندىرىس كولەمىن ۇلعايتىپ، ىشكى نارىقتى جاڭا پىسكەن كوكونىسپەن قامتاماسىز ەتۋگە جول اشادى.
باستاپقى كەزەڭ تولىق ىسكە قوسىلعاننان كەيىن 2 مىڭ جۇمىس ورنى، ال جوبا تولىق اياقتالعاندا 5 مىڭ جۇمىس ورنى اشىلماق.
تاعى ءبىر ماڭىزدى بولىگى - حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي زاماناۋي زەرتحاناسى بار ارنايى اگرواكادەميالىق ورتالىقتىڭ قۇرىلۋى. بۇل ورتالىق اگرارلىق سالا ءۇشىن بىلىكتى كادرلار دايارلاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
بۇگىندە ەلىمىزدەگى جىلىجايلار 1,3 مىڭ گەكتاردى قۇرايدى، ولار جىلىنا 200 مىڭ توننا كوكونىس وندىرەدى.
«ALSERA KZ» جىلىجاي كەشەنىنىڭ ىسكە قوسىلۋى ەلىمىزدەگى جىلىجاي ونىمدەرىنىڭ جالپى ءوندىرىسىن ەداۋىر ارتتىرىپ، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە جانە ماۋسىمارالىق كەزەڭدە يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋگە ىقپال ەتەدى.
بۇعان دەيىن دەيىن شىمكەنتتە ەلىمىزدەگى ەڭ ۇلكەن جىلىجاي سالىناتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
