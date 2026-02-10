21:12, 10 - اقپان 2026 | GMT +5
شىمكەنتتە پاتەردەن ءبىر وتباسى ءولى تابىلدى
استانا. KAZINFORM – شىمكەنتتە شىعىس شاعىناۋدانىنداعى پاتەردەن ءبىر وتباسىنىڭ ءۇش ادامى ءولى تابىلدى، - دەپ حابارلايدى otyrar.kz.
مارقۇمنىڭ كورشىلەرى جەدەل جاردەم قىزمەتىنە قوڭىراۋ شالعان.
«8-اقپاندا ساعات 16:36 دا 112 قىزمەتىنە پاتەر تۇرعىندارى قوڭىراۋعا ۇزاق ۋاقىت بويى جاۋاپ بەرمەگەنى جانە ەسىكتى اشپاعانى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى. وقيعا ورنىنا قۇتقارۋ توبى جىبەرىلدى. ەسىكتى كۇشتەپ اشقان قۇتقارۋشىلار پاتەردەن ءۇش ادامنىڭ دەنەسىن تاپتى. ءتيىستى قىزمەتتەر شاقىرىلدى»، - دەدى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى وكىلى.
قازىر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. باسىلىم مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا تابيعي گازدان ۋلانۋدان بولۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، 9-اقپاندا اقتوبەدە ايەل مەن ءۇش بالا ءولى تابىلدى.