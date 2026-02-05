ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:53, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    شىعىس قازاقستاندا ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىل سانى 22 گە جەتتى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 22 اۋىلدىڭ تۇرعىندارى ىشىمدىكتەن باس تارتتى.

    ішімдіктен бас тартқан
    Фото: Kazinform

    زايسان اۋدانى ءبىرجان اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى قۋانىش اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى «ىشىمدىكسىز اۋىل» رەسپۋبليكالىق باستاماسىنا قوسىلۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. اتالعان شەشىم ەلدى مەكەن تۇرعىندارىنىڭ جالپى جينالىسىندا ءبىراۋىزدان قابىلداندى.

    - بۇل - اۋداندا رەسمي تۇردە تىركەلگەن ءۇشىنشى «سالاۋاتتى اۋىل». وسى باستاما قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ، ونىڭ ىشىندە تۇرمىستىق زورلىق- زومبىلىقتىڭ الدىن الۋعا جانە قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋعا باعىتتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا قۋانىش اۋىلىندا 80 نەن استام ۇيدە شامامەن 370 ادام تۇرادى. قابىلدانعان شەشىم جاستار اراسىندا سالاۋاتتى ءومىر سالتىنىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتپەك، - دەپ حابارلادى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.

    وسىلايشا، قۋانىش اۋىلى شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا رەسمي تۇردە ىشىمدىكتەن باس تارتقان 22- ەلدى مەكەن بولىپ وتىر.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
