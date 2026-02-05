شىعىس قازاقستاندا ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىل سانى 22 گە جەتتى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 22 اۋىلدىڭ تۇرعىندارى ىشىمدىكتەن باس تارتتى.
زايسان اۋدانى ءبىرجان اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى قۋانىش اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى «ىشىمدىكسىز اۋىل» رەسپۋبليكالىق باستاماسىنا قوسىلۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. اتالعان شەشىم ەلدى مەكەن تۇرعىندارىنىڭ جالپى جينالىسىندا ءبىراۋىزدان قابىلداندى.
- بۇل - اۋداندا رەسمي تۇردە تىركەلگەن ءۇشىنشى «سالاۋاتتى اۋىل». وسى باستاما قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ، ونىڭ ىشىندە تۇرمىستىق زورلىق- زومبىلىقتىڭ الدىن الۋعا جانە قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋعا باعىتتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا قۋانىش اۋىلىندا 80 نەن استام ۇيدە شامامەن 370 ادام تۇرادى. قابىلدانعان شەشىم جاستار اراسىندا سالاۋاتتى ءومىر سالتىنىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتپەك، - دەپ حابارلادى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
وسىلايشا، قۋانىش اۋىلى شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا رەسمي تۇردە ىشىمدىكتەن باس تارتقان 22- ەلدى مەكەن بولىپ وتىر.