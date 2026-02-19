شىعىس قازاقستاندا ءىرى قاراعا تۇلكىدەن تاراعان قۇتىرۋ وشاعى وقشاۋلاندى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى زايسان اۋدانىندا ءىرى قارا مال اراسىنا تۇلكىدەن قۇتىرۋ اۋرۋى تاراپ كەتكەن.
بۇل تۋرالى ش ق و وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسىنىڭ باسشىسى راميل ساعاندىكوۆ مالىمدەدى.
- تۇلكى دەر كەزىندە قولعا ءتۇسىپ، جۇرگىزىلگەن دياگنوستيكالىق زەرتتەۋلەر ناتيجەسىندە جانۋاردان قۇتىرۋ ۆيرۋسى انىقتالعان. اۋرۋ وشاعى انىقتالعاننان كەيىن ماماندار ءىرى قارا مال باسىن جەدەل تەكسەرۋدەن وتكىزدى. زەرتحانالىق ساراپتاما قورىتىندىسى بويىنشا بەس سيىردىڭ قۇتىرۋ جۇقتىرعانى بەلگىلى بولدى، - دەدى ول.
ينفەكسيا وشاعىندا ەپيزووتياعا قارسى بارلىق قاجەتتى شارالار شۇعىل تۇردە جۇرگىزىلدى. شەكتەۋ شارالارى ەنگىزىلىپ، ءتورت تۇلىك وقشاۋلاندى جانە كەشەندى سانيتارلىق وڭدەۋ جۇمىستارى قولعا الىندى.
- وتكەن جىلى وسىنداي جاعداي كورشىلەس تارباعاتاي اۋدانىندا تىركەلگەن. ول كەزدە تۇلكى ءۇي جانۋارىن تىستەگەنىمەن، زەرتحانالىق تەكسەرۋ ناتيجەسىندە ودان قۇتىرۋ ۆيرۋسى تابىلعان جوق، - دەدى ر. ساعاندىقوۆ.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اتىراۋدا جەلتوقساننان بەرى جۇقپالى اۋرۋ انىقتالعان ءىرى قارا سانى 4,5 مىڭنان اسقانى حابارلانعان.