شىعىس قازاقستان كوشەلەرى مەن جولدارى تولاسسىز جاۋعان قاردان تازالانىپ جاتىر
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ءبىر كۇندە قالىڭ قار جاۋىپ تاستادى.
تاڭەرتەڭ «شەمونايحا- سەكيسوۆكا» جول ۋچاسكەسىندە جۇك كولىكتەرى مەن اۆتوبۋستاردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى. ايماقتىڭ وزگە جولدارى ءتۇن ىشىندە تازالانىپ، قايتا اشىلدى. دەسە دە قۇتقارۋشىلارعا ءبىرقاتار جاعدايلارعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە تۋرا كەلدى. ۇلان اۋدانى ساعىر اۋىلىنان ون شاقىرىم جەردە ەر ادام كولىگىمەن قار قۇرساۋىندا قالىپ قويعان.
- قۇتقارۋشىلار وتىمدىلىگى جوعارى تەحنيكامەن وقيعا ورنىنا جەتىپ، ەر ادامدى ەۆاكۋاتسيالاپ، وسكەمەن قالاسىنا جەتكىزدى. وعان مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولعان جوق، - دەپ حابارلادى ش ق و ت ج د باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
قۇتقارۋشىلار اۋا رايى جاعدايى ناشارلاعان كەزدە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالدى.
- ازاماتتاردى ساقتىق تانىتىپ، اۋا رايى ناشارلاعان ساتتە ەلدى مەكەندەردەن شىقپاۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ال وسكەمەننىڭ وزىندە كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەپ جاتىر. قالا كوشەلەرىندە تراكتورلار، اۆتوگرەيدەرلەر، تيەگىشتەر جانە باسقا دا جول تازالاۋ تەحنيكالارى جۇمىلدىرىلعان. مەردىگەر ۇيىمدار كۇشەيتىلگەن رەجيمگە كوشىپ، ماگيسترالدار، ايالدامالار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر ايماقتارى تازالانۋدا.
- اياق استىنان قىس باستالدى. ءبىر كۇندە قالانى قار باستى. ءبىز ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋدەمىز. ايالدامالار مەن تروتۋارلاردى قاردان اشىپ جاتىرمىز. تەحنيكالار دا ءبىر توقتامايدى، - دەيدى «تازا وسكەمەن» كوممۋنالدىق كاسىپورنىنىڭ قىزمەتكەرى بورانباي ادىلەتبەك.
كوممۋنالدىق قىزمەتكەرلەرگە ەرىكتىلەر دە قولداۋ كورسەتىپ جاتىر. «مەيىرىمدى شىعىس» اكسياسى اياسىندا ولار تۇندە جۇمىسشىلارعا ىستىق شاي تاراتتى.
- قالانى كۇندىز- ءتۇنى قاردان تازارتىپ جاتقان جاندارعا كومەكتەسۋ - ءبىزدىڭ ورتاق مىندەتىمىز»، - دەدى شتاب وكىلدەرى.
توتەنشە جاعداي تۋىنداعان جاعدايدا تۇرعىندارعا 112 نومىرىنە حابارلاسۋ قاجەتتىگى ەسكەرتىلدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اباي وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانى حابارلانعان.