شىعىس قازاقستان دا جايىلىمنان 33 جىلقى ۇرلاعان ءتورت ادام ۇستالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى زايسان اۋدانىندا پوليتسەيلەر ەركىن جايىلىمنان 33 باس جىلقى ۇرلاعانداردى قولعا ءتۇسىردى.
كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ءوڭىر اۋماعىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان ءتورت كۇدىكتىنى ۇستادى. تەرگەۋ بارىسىندا ولاردىڭ ەركىن جايىلىمدا جۇرگەن 33 باس جىلقىنى ۇرلاعانى انىقتالدى. جابىرلەنۋشى كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق شىعىن 30 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.
- قازىر ۇرلانعان مال تابىلىپ، زاڭدى يەسىنە تولىقتاي قايتارىلدى. سونداي-اق تەرگەۋ بارىسىندا ۇستالعانداردىڭ تاعى ءبىر قىلمىسقا قاتىسى بار ەكەنى بەلگىلى بولدى. اتاپ ايتقاندا، وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا ولار سول ازاماتتىڭ 30 باس جىلقىسىن ۇرلاماق بولعان. الايدا، قىلمىستىق ارەكەتتەرى دەر كەزىندە بايقالىپ، مال يەسىنە قايتارىلعان،-دەلىنگەن اقپاراتتا.
بۇگىندە قاجەتتى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. كۇدىكتىلەردىڭ وبلىس بويىنشا باسقا دا وسىعان ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن جامبىلدا بۇرىنعى قويشى 72 مالدى ۇرلادى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعانى حابارلانعان.