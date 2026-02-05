ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:44, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    شي جينپيڭ دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ كەشە كەشكە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلادى قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى.

    Фото: Синьхуа

    شي جينپيڭ ەكى تاراپتىڭ وتكەن جىلى ءتيىمدى بايلانىس ورناتقانىن اتاپ ءوتتى. وڭتۇستىك كورەيانىڭ پۋسان قالاسىندا وتكەن ءساتتى كەزدەسۋ قىتاي-ا ق ش قارىم-قاتىناستارىنىڭ دامۋىنا باعىت-باعدار بەردى، بۇل ەكى ەل حالقى مەن حالىقارالىق قاۋىمداستىق تاراپىنان وڭ قابىلداندى.

    - مەن قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا ەرەكشە ءمان بەرەمىن. جاڭا جىلدا مەن ءوزارا قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ «ۇلى كەمەسىن» جەل مەن تولقىندار ارقىلى تۇراقتى پروگرەسكە قاراي باعىتتاۋدى جالعاستىرۋعا، ماڭىزدى جانە پايدالى ماقساتتارعا جەتۋگە ۇمتىلۋعا دايىنمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى قىتاي باسشىسى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى تاراپ 2026-جىلدى ەكى ءىرى دەرجاۆا - قىتاي مەن ا ق ش ءوزارا قۇرمەتكە، بەيبىت ءومىر سۇرۋگە جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا بەت بۇراتىن جىل ەتۋ ءۇشىن قادام سايىن العا جىلجۋى كەرەك.

    شي جينپيڭ تايۆان ماسەلەسى قىتاي-امەريكا قارىم-قاتىناسىنداعى ەڭ ماڭىزدى ەلەمەنت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول ا ق ش تايۆانعا قارۋ ساتۋعا ساقتىقپەن قاراۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى.

    دونالد ترامپ ءوز كەزەگىندە ا ق ش پەن قىتايدىڭ ۇلى دەرجاۆالار ەكەنىن جانە ا ق ش-قىتاي قارىم-قاتىناسى بۇگىنگى الەمدەگى ەڭ ماڭىزدى قاتىناس ەكەنىن مالىمدەدى.

    امەريكا كوشباسشىسى شي جينپيڭمەن تاماشا قارىم-قاتىناستا ەكەنىن جانە ونى جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى. دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ باسشىلىعىمەن ا ق ش پەن قىتاي ەكونوميكا جانە ساۋدا سياقتى سالالاردا وڭ ىنتىماقتاستىق ورناتىپ كەلەدى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى ۆاشينگتون بەيجىڭمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستا ودان ءارى ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. ول سونداي-اق قىتايدىڭ تايۆان ماسەلەسىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.

    دونالد ترامپ قىتايمەن بايلانىستى ساقتاۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى جانە ەكى تاراپ تا پرەزيدەنتتىك مەرزىمىندە ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى جاقسى قارىم-قاتىناستى ساقتايدى دەپ ۇمىتتەنەدى.

    بۇعان دەيىن سي شي جينپيڭنىڭ 2026-جىلى ا ق ش- قا ساپار شەگەتىنىن حابارلاعان ەدىك.

