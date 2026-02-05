شي جينپيڭ دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ كەشە كەشكە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلادى قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى.
شي جينپيڭ ەكى تاراپتىڭ وتكەن جىلى ءتيىمدى بايلانىس ورناتقانىن اتاپ ءوتتى. وڭتۇستىك كورەيانىڭ پۋسان قالاسىندا وتكەن ءساتتى كەزدەسۋ قىتاي-ا ق ش قارىم-قاتىناستارىنىڭ دامۋىنا باعىت-باعدار بەردى، بۇل ەكى ەل حالقى مەن حالىقارالىق قاۋىمداستىق تاراپىنان وڭ قابىلداندى.
- مەن قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا ەرەكشە ءمان بەرەمىن. جاڭا جىلدا مەن ءوزارا قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ «ۇلى كەمەسىن» جەل مەن تولقىندار ارقىلى تۇراقتى پروگرەسكە قاراي باعىتتاۋدى جالعاستىرۋعا، ماڭىزدى جانە پايدالى ماقساتتارعا جەتۋگە ۇمتىلۋعا دايىنمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى قىتاي باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى تاراپ 2026-جىلدى ەكى ءىرى دەرجاۆا - قىتاي مەن ا ق ش ءوزارا قۇرمەتكە، بەيبىت ءومىر سۇرۋگە جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا بەت بۇراتىن جىل ەتۋ ءۇشىن قادام سايىن العا جىلجۋى كەرەك.
شي جينپيڭ تايۆان ماسەلەسى قىتاي-امەريكا قارىم-قاتىناسىنداعى ەڭ ماڭىزدى ەلەمەنت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول ا ق ش تايۆانعا قارۋ ساتۋعا ساقتىقپەن قاراۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى.
دونالد ترامپ ءوز كەزەگىندە ا ق ش پەن قىتايدىڭ ۇلى دەرجاۆالار ەكەنىن جانە ا ق ش-قىتاي قارىم-قاتىناسى بۇگىنگى الەمدەگى ەڭ ماڭىزدى قاتىناس ەكەنىن مالىمدەدى.
امەريكا كوشباسشىسى شي جينپيڭمەن تاماشا قارىم-قاتىناستا ەكەنىن جانە ونى جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى. دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ باسشىلىعىمەن ا ق ش پەن قىتاي ەكونوميكا جانە ساۋدا سياقتى سالالاردا وڭ ىنتىماقتاستىق ورناتىپ كەلەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى ۆاشينگتون بەيجىڭمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستا ودان ءارى ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. ول سونداي-اق قىتايدىڭ تايۆان ماسەلەسىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
دونالد ترامپ قىتايمەن بايلانىستى ساقتاۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى جانە ەكى تاراپ تا پرەزيدەنتتىك مەرزىمىندە ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى جاقسى قارىم-قاتىناستى ساقتايدى دەپ ۇمىتتەنەدى.
بۇعان دەيىن سي شي جينپيڭنىڭ 2026-جىلى ا ق ش- قا ساپار شەگەتىنىن حابارلاعان ەدىك.