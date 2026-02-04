شوتتارى بۇعاتتالمايدى: سالىق بەرەشەگىن ءوندىرىپ الۋدىڭ ءتارتىبى قالاي وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ اۋديت دەپارتامەنتى بەرەشەكپەن جۇمىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى قايسار ارىن جاڭا 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى قاڭتارىنان باستاپ سالىق بەرەشەگىن ءوندىرىپ الۋدىڭ ءتارتىبى قالاي وزگەرگەنىن ايتتى.
- سالىق بەرەشەگى بار ەكەنى تۋرالى حابارلاما جىبەرۋ ءتارتىبى وزگەردى. ەگەر سالىق بەرەشەگىنىڭ سوماسى 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (86500 تەڭگەگە) دەيىن بولسا، ەشقانداي شارا قولدانباي، تەك ءوسىمپۇل ەسەپتەپ، حابارلاما جىبەرۋمەن شەكتەلەمىز. ول حابارلامادا سالىق تولەۋشىنىڭ قانشا بەرەشەگى بار ەكەنى كورسەتىلەدى. ال سالىق بەرەشەگىنىڭ سوماسى 20 ا ە ك- تەن اسسا، سالىق ورگانى حابارلامانىڭ باسقا ءتۇرىن جىبەرەدى. بۇل حابارلامادا مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى قولداناتىن جۇمىستاردىڭ تولىق تسيكلى قاراستىرىلعان. باسقاشا ايتساق، ءوسىمپۇل ەسەپتەلىپ، شىعىس وپەراتسيالارى بۇعاتتالادى، ينكاسسالىق وكىمحات ارقىلى ءوندىرىپ الۋ (بورىشكەردىڭ شوتىنداعى اقشادان بەرەشەكتى ماجبۇرلەپ ءوندىرۋ) شارالارى قابىلدانادى، - دەدى ول.
بۇل شارالار سالىق بەرەشەگىنىڭ سوماسى 20 ا ە ك- تەن 45 ا ە ك- كە (194625 تەڭگەگە) دەيىن بولعاندا قولدانىلادى.
- ال سالىق بەرەشەگى 45 ا ە ك- تەن اسسا، ءوندىرىپ الۋدىڭ بارلىق ءتۇرى قولدانىلادى. ءارى قاراي دەبيتوردىڭ شوتىنان بەرەشەك ءوندىرىپ الىنۋى مۇمكىن. مۇلىكتى تىزىمدەۋ اكتىسى تولتىرىپ، كەيىن قارىزدى ءوندىرۋ ءۇشىن ساتىلادى. ءتىپتى سوت شەشىمىمەن سالىق تولەۋشىنى بانكروت دەپ تانۋ شاراسى دا قاراستىرىلعان.
ەگەر سالىق تولەۋشى حابارلامانى جەكە كابينەتىنەن كورگەنى ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا ارقىلى كىرۋ فاكتىسى بويىنشا دالەلدەنەدى. ال ونداي دالەل بولماعان جاعدايدا حابارلاما پوشتا ارقىلى، كۋرەرلىك قىزمەت ارقىلى قاعاز كۇيىندە جەتكىزىلەدى، - دەدى قايسار ارىن.
سالىق ورگانىنىڭ وكىلى بۇل ءتارتىپ 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا جەتكەن جانە 2026 -جىلدىڭ ىشىندە تولەنگەن سالىق بەرەشەگىنە قاتىستى ەكەنىن ەسكە سالدى.