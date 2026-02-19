08:38, 19 - اقپان 2026 | GMT +5
شورت- ترەك: دەنيس نيكيشا وليمپيادا ويىندارىنىڭ جارتىلاي فينالىنا جولداما الدى
ميلان. KAZINFORM - قازاقستاندىق سپورتشى دەنيس نيكيشا يتاليادا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ جارتىلاي فينالىنا جولداما الدى.
ەرلەر اراسىندا 500 مەترگە جۇگىرۋ سىنىندا دەنيس نيكيشا جانە ابزال اجىعالييەۆ جارىس جولىنا شىقتى.
ءبىرىنشى توپتا دەنيس 40.562 سەكۋند ۋاقىتىمەن مارەگە ءۇشىنشى جەتتى. الايدا، وتانداسىمىز ۋاقىت كورسەتكىشى جاعىنان جارتىلاي فينالعا لايىق دەپ تانىلدى.
ال ابزال ءتورتىنشى توپتا ونەر كورسەتىپ، سوڭعى اينالىمدا قارسىلاستارىنا جول بەرىپ، 41.594 سەكۋند ناتيجەسىمەن كەلەسى كەزەڭگە وتە المادى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ايانا جولداس فريستايل- اكروباتيكادان جەكەلەي سىندا جارىس جولىن اياقتادى.
سونداي-اق، امەريكالىق تانىمال رەپەر سنۋپ دوگگ مانەرلەپ سىرعاناۋدان قازاقستاندىق وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى قۇتتىقتادى.