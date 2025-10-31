شوقان ءۋاليحانوۆ تۋرالى مونوگرافيا العاش رەت يتاليان تىلىندە جارىق كوردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ يتالياعا جۇمىس ساپارى اياسىندا «شوقان ۋاليحانوۆ جانە قازىرگى قازاقستاننىڭ باستاۋى» اتتى مونوگرافيانىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
بەلگىلى اعارتۋشىنىڭ 190 جىلدىعىنا ارنالعان بۇل كىتاپ العاش رەت يتاليان تىلىندە جارىق كوردى. ايدا بالايەۆا ۇلى عالىم، اعارتۋشى ءارى ساياحاتشىعا ارنالعان ەڭبەكتىڭ جارىق كورۋىمەن بارشا زەرتتەۋشىلەردى قۇتتىقتادى. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، شوقان ءۋاليحانوۆتىڭ مۇراسىن يتاليان وقىرماندارىنا تانىستىرۋ - قازاقستان مەن يتاليا اراسىنداعى رۋحاني بايلانىستى تەرەڭدەتەتىن ماڭىزدى قادام.
- شوقان ءۋاليحانوۆ - ۇلى دالانىڭ عانا ەمەس، الەمدىك دەڭگەيدەگى تۇلعا. ونىڭ زەرتتەۋلەرى حالىقارالىق عىلىمي قاۋىمداستىققا ورتالىق ازيا حالىقتارىنىڭ باي مادەنيەتى مەن وركەنيەتىن، سونداي-اق قازاق حالقىنىڭ رۋحاني مۇراسىن كەڭىنەن تانىتتى. ونىڭ ەڭبەكتەرىنىڭ يتاليان تىلىندە جارىق كورۋى - ءبىلىم مەن عىلىم ارقىلى ەكى ەلدىڭ جاقىنداسۋىنىڭ جارقىن ۇلگىسى. بۇل كىتاپ يتاليالىق وقىرماندارعا قازاقتىڭ تاريحىن، مادەنيەتىن جانە وي الەمىن جاقىنىراق تانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
مينيستر سونداي-اق ەكى ەلدىڭ عالىمدارىنا، زەرتتەۋشىلەرىنە، اۋدارماشىلارى شىنايى العىس ءبىلدىردى. ول بۇل كەزدەسۋ قازاقستان مەن يتاليا اراسىنداعى عىلىمي بايلانىستاردى نىعايتىپ، جاس عالىمدار مەن زەرتتەۋشىلەردى جاڭا ىزدەنىستەرگە جەتەلەيتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. شوقان ءۋاليحانوۆتىڭ ءومىربايانىن يتاليان پروفەسسورى فەدەريكو پاستورە جازعان. ول ۇزاق جىلدار بويى عالىمنىڭ ءومىرى مەن قىزمەتىنە قاتىستى قازاقستاندىق دەرەككوزدەردى زەرتتەگەن. سونداي-اق مونوگرافيادا ش. ءۋاليحانوۆ ومىرىندە كەزدەسكەن بەلگىلى قازاق قايراتكەرلەرىنە ارنالعان اۋقىمدى ءبولىم بار.
كىتاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يتاليا رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن، Sandro Teti Editore باسپاسىنان، قازاقستاندىق «كاسپي نەفت» اق مەن Doscar Foundation Charity Fund كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ دەمەۋشىلىگىمەن جارىق كوردى. زەرتتەۋ سونىمەن قاتار اعىلشىن تىلىندە دە قولجەتىمدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شوقان ءۋاليحانوۆ شىعارمالارى تۇڭعىش رەت اعىلشىن تىلىندە جارىق كورگەن بولاتىن.
ال تامىز ايىندا بىشكەكتە شوقان ءۋاليحانوۆ تۋرالى دەرەكتى فيلمنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى.