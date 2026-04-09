شوكولاد شىنىمەن پايدالى ما، عىلىم نە دەيدى؟
استانا. KAZINFORM - كاكاو ادام دەنساۋلىعىنا پايدالى بولۋى مۇمكىن، ءبىراق كەز كەلگەن شوكولاد بىردەي اسەر بەرمەيدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى پايدا كاكاو قۇرامىنداعى تابيعي قوسىلىستارعا بايلانىستى، ال دۇكەندەگى شوكولادتار بۇل تۇرعىدا الدەقايدا ءالسىز.
زەرتتەۋلەر كاكاونىڭ جۇرەك ساۋلىعىن جاقسارتۋعا، قارتايۋدى باياۋلاتۋعا جانە ويلاۋ قابىلەتىن كۇشەيتۋگە ىقپال ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى. بۇل اسەر، ەڭ الدىمەن، فلاۆانولدار مەن تەوبرومينگە بايلانىستى. فلاۆانولدار - انتيوكسيدانتتىق، قابىنۋعا قارسى قاسيەتى بار زاتتار، ال تەوبرومين ميعا اسەر ەتىپ، كوگنيتيۆتى فۋنكتسيالاردى جاقسارتۋى مۇمكىن.
مىسالى، European Journal of Preventive Cardiology جۋرنالىندا جاريالانعان 2025 -جىلعى مەتاتالداۋ فلاۆانولدارعا باي تاعامدار قان قىسىمىن تومەندەتىپ، جۇرەك- قانتامىر جۇيەسىن جاقسارتاتىنىن كورسەتتى. زەرتتەۋشىلەردىڭ ەسەپتەۋىنشە، مۇنداي اسەرگە كۇنىنە 1- 2 پورتسيا قارا شوكولاد نەمەسە 2- 3 اس قاسىق كاكاو ۇنتاعىن تۇتىنۋ ارقىلى قول جەتكىزۋگە بولادى.
ال Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study اياسىندا جۇرگىزىلگەن ءىرى زەرتتەۋدە كاكاو فلاۆانولدارىن قابىلداعان ادامداردىڭ جۇرەك اۋرۋلارىنان قايتىس بولۋ قاۋپى %27 عا تومەن بولعان. دەگەنمەن عالىمدار بۇل زەرتتەۋ شوكولاد جەۋدىڭ پايداسىن ەمەس، كاكاو قۇرامىنداعى زاتتاردىڭ اسەرىن باعالاۋعا باعىتتالعانىن اتاپ وتەدى.
سونىمەن قاتار، King’s College London عالىمدارى تەوبروميننىڭ جوعارى دەڭگەيى بيولوگيالىق قارتايۋدى باياۋلاتۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتاعان.
الايدا ساراپشىلار ساق بولۋعا شاقىرادى. وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتى زەرتتەۋشىلەرىنىڭ پىكىرىنشە، شوكولاد - ەڭ الدىمەن دەسەرت، ونى پايدالى تاعام دەپ قاراستىرۋعا بولمايدى. ونەركاسىپتىك شوكولادتا قانت پەن ماي كوپ، ال پايدالى قوسىلىستار از بولۋى مۇمكىن.
اسىرەسە ءسۇتتى جانە اق شوكولادتا كاكاو مولشەرى تومەن. اق شوكولادتا مۇلدە كاكاو قاتتى بولىگى بولمايدى، تەك كاكاو مايى بار، سوندىقتان ونىڭ پايداسى ەڭ از. ال قارا شوكولادتا فلاۆانولدار كوبىرەك ساقتالادى.
قورىتىندىلاي كەلە، شوكولادتىڭ پايداسى بار، ءبىراق ول تەك كاكاو قۇرامىنداعى زاتتارعا بايلانىستى. سوندىقتان شوكولادتى از مولشەردە، سيرەك تۇتىنۋ ۇسىنىلادى. ال دەنساۋلىققا پايدا الۋ ءۇشىن ساپالى كاكاو ونىمدەرىنە باسىمدىق بەرگەن ءجون.