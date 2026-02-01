شەتەلدىكتەرگە جەر ساتۋ تۋرالى جالعان اقپارات رەسمي تۇردە جوققا شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى جوباسىنىڭ ماتىنىندە شەتەلدىكتەرگە جەر ساتۋعا تىيىم سالۋ الىنىپ تاستالدى دەگەن جالعان اقپارات تارالعانىن حابارلادى.
ورتالىق اتالعان اقپاراتتىڭ شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن جانە فاكتىلەردى بۇرمالاۋ بولىپ سانالاتىنىن مالىمدەدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى كونستيتۋتسياسىنىڭ 6-بابى 3-تارماعىنا سايكەس «جەر جانە ونىڭ قويناۋى، سۋ كوزدەرى، وسىمدىكتەر مەن جانۋارلار دۇنيەسى، باسقا دا تابيعي رەسۋرستار» جونىندەگى تۇجىرىم جاڭا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى جوباسىنداعى تۇجىرىممەن بىردەي بولىپ تابىلادى جانە قانداي دا ءبىر وزگەرىستەرگە ۇشىراعان جوق. قوسىمشا اتاپ وتەمىز، كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا اتالعان نورمالار وزگەرىسسىز قالۋعا ءتيىس ەكەنىن راستادى. بۇدان بولەك، ەگەر بۇرىن مەملەكەتتىڭ تۇتاستىعى مەن ۋنيتارلىعى ماسەلەلەرىنە قاتىستى ەرەجەلەر قورىتىندى جانە وتپەلى قاعيدالاردا قامتىلعان بولسا، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا ولار كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستىڭ نەگىزدەرى رەتىندە باستاپقى تاراۋلاردا بەكىتىلگەن. بۇل مەملەكەتتىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن بازالىق قاعيداتتارىنىڭ وزگەرمەيتىندىگىنە بەرىلەتىن قۇقىقتىق كەپىلدىكتەردى ەداۋىر كۇشەيتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026 -جىلعى 30-قاڭتارداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى جوباسىنىڭ 2-بابى:
2-ت. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگى ونىڭ بۇكىل اۋماعىن قامتيدى. مەملەكەت ءوز اۋماعىنىڭ تۇتاستىعىن، بولىنبەۋىن، وعان قول سۇعىلماۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
6-ت. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگى، تاۋەلسىزدىگى، ۋنيتارلىعى، اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن باسقارۋ ۇلگىسى وزگەرمەيدى.
- وسىلايشا، شەتەلدىكتەرگە جەر ساتۋعا تىيىم سالۋدىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى مالىمدەمەلەردىڭ قۇقىقتىق نەگىزى جوق جانە ازاماتتاردى جاڭىلىستىرادى. جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى فاكتىلەردى ادەيى بۇرمالاۋ جانە مانيپۋلياتسيالىق اقپاراتتى تاراتۋ قۇقىقتىق سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكە سالادى جانە ازاماتتار مەن مەديا قاۋىمداستىق وكىلدەرىن مالىمەتتەردى رەسمي دەرەككوزدەردەن تەكسەرۋگە، سونداي-اق دەسترۋكتيۆتى جانە مانيپۋلياتسيالىق تۇسىندىرمەلەردىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋگە شاقىرادى، - دەدى جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعىنان.
ساراپشى جاڭا كونستيتۋتسيا مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ جاڭا ەرەجەسىن بەلگىلەيتىنىن ايتقان بولاتىن.