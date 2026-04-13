شەتەلدە زاڭدى جۇمىس ىستەۋدىڭ جاڭا جۇيەسى ەنگىزىلمەك
استانا. قازاقپارات - سوڭعى جىلدارى قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلدە جۇمىس ىستەۋگە دەگەن قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. وسى تۇرعىدا ەلىمىزدە حالىقارالىق Employment Permit System (EPS) جۇيەسىن ەنگىزۋگە دايىندىق باستالىپ، بۇل باستاما قازاقستاندىقتارعا شەتەلدە زاڭدى ءارى قاۋىپسىز جۇمىس ىستەۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشپاق.
الماتىدا دايىندىق جۇمىستارى كۇشەيدى
وسى باعىتتاعى جۇمىستاردى ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى كوشى-قون كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەلدار كۋزەنبايەۆ الماتى قالاسىنا ارنايى ءىس ساپارمەن باردى. ساپار بارىسىندا جاڭا جۇيەنى ەنگىزۋگە قاتىستى ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە پراكتيكالىق ماسەلەلەر جان-جاقتى قاراستىرىلدى.
كەزدەسۋلەر اياسىندا ماماندار EPS جۇيەسىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋ، ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋ ءتارتىبى مەن مەحانيزمدەرىن ناقتىلاۋ ماسەلەلەرىنە باسىمدىق بەردى.
EPS ورتالىعى مەن تەستىلەۋ الاڭى اشىلادى
جوبا اياسىندا الماتىدا ارنايى EPS ورتالىعى مەن تەستىلەۋ ورتالىعىن قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ورتالىقتار ازاماتتاردى شەتەلگە جۇمىسقا جىبەرۋ پروتسەسىنىڭ نەگىزگى بۋىنىنا اينالادى.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، جاۋاپتى تۇلعالار ورتالىق ورنالاساتىن نىساندى ارالاپ، ونىڭ قازىرگى دايىندىعىن باعالاعان. نىساننىڭ بولاشاقتا تولىققاندى جۇمىس ىستەۋىنە قاجەتتى جاعدايلار قاراستىرىلعان.
اتالعان جۇمىستار لي چجون حۆان باستاعان كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ الماتىداعى باس كونسۋلدىعى وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلدى. تاراپتار جۇيەنى ەنگىزۋدىڭ قازىرگى بارىسىن تالقىلاپ، الداعى ىنتىماقتاستىق باعىتتارىن پىسىقتادى.
جاڭا جۇيە نە بەرەدى؟
EPS جۇيەسىن ەنگىزۋ ەڭبەك ميگراتسياسىنا دەگەن كوزقاراستى تۇبەگەيلى وزگەرتۋى مۇمكىن. بۇرىنعىداي بەيرەسمي جولمەن جۇمىس ىزدەۋدىڭ ورنىنا، ەندى ناقتى ءارى رەتتەلگەن مەحانيزم قالىپتاسادى. ونىڭ باستى ارتىقشىلىقتارى:
شەتەلدە زاڭدى جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىگىنىڭ ارتۋى؛
ۇمىتكەرلەردى اشىق ءارى ءادىل ىرىكتەۋ جۇيەسى؛
ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك قورعالۋىنىڭ كۇشەيۋى؛
كولەڭكەلى ەڭبەك نارىعى تاۋەكەلدەرىنىڭ تومەندەۋى.
ياعني بۇل جۇيە قازاقستاندىقتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاپ قانا قويماي، ەڭبەك ميگراتسياسىن ءتيىمدى باسقارۋعا جول اشادى.
قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى سەرىكتەستىك نىعايادى
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ەڭبەك كوشى-قونى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تا جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەدى. EPS جۇيەسى ءدال وسى ەلدە ءساتتى قولدانىلىپ كەلە جاتقان مودەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى.
وسى تۇرعىدا جاڭا جۇيەنىڭ تيىمدىلىگى تەحنيكالىق دايىندىققا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ازاماتتاردىڭ سەنىمىنە دە بايلانىستى بولماق. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ۇمىتكەرلەر ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى - تۇسىنىكتى ەرەجەلەر مەن اشىق پروتسەستەر. ال EPS جۇيەسى ءدال وسى تالاپتارعا جاۋاپ بەرۋگە باعىتتالعان.