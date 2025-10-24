شەرحان مۇرتازانىڭ 6 مىڭ بەتتىك مۇراسى ۇلتتىق ارحيۆ قورىنا تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا قازاق ادەبيەتىنىڭ كورنەكتى وكىلى، جازۋشى جانە قوعام قايراتكەرى شەرحان مۇرتازانىڭ بىرەگەي شىعارماشىلىق مۇرالارى ۇلتتىق ارحيۆكە رەسمي تۇردە تابىس ەتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ءىس-شاراعا بەلگىلى قوعام جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى، جازۋشىنىڭ تۋىستارى مەن ادەبيەتتانۋشىلار قاتىستى.
قۇندى قور رەتىندە تاپسىرىلعان ماتەريالداردىڭ قاتارىندا جازۋشىنىڭ ايگىلى «قىزىل جەبە» رومانىنىڭ ءتۇپنۇسقا قولجازبالارى، تۇرار رىسقۇلوۆ تۋرالى زەرتتەۋ جازبالارى، سونداي-اق كەڭەستىك بيلىككە قارسى شىققان قازاق زيالىلارىنىڭ كۇرەسىن سۋرەتتەيتىن «بەسەۋدىڭ حاتى» اتتى ەكى ءبولىمدى دراماسىنىڭ جانە باسقا دا شىعارمالارىنىڭ قولجازبالارى بار.
- بۇل قولجازبالار شەراعاڭنىڭ ستۋدەنت كەزىنەن باستاۋ الادى. ىشىندە ءوزىنىڭ كوركەم شىعارمالارى مەن ەستەلىكتەرى بار. مەنىڭ وزىمە ەرەكشە اسەر ەتكەنى - ستۋدەنت كەزىندە جازعان، سىزعان قويىن داپتەرى. بۇل شىعارماشىلىق زەرتحاناسىنان حابار بەرەتىن قۇندى قولجازبالار. سونداي-اق باسپاعا دايىنداعان كەزىندە تۇزەتىپ، كەي جەرلەرىنە تۇسىنىكتەمە بەرگەن جازبالارى بار. بۇل ادەبيەتتانۋشى عالىمدار ءۇشىن اسا ماڭىزدى دەپ ويلايمىن. سونىمەن بىرگە ماقالالارى جانە كوپتەگەن كونە، قۇندى فوتوسۋرەتتەر ساقتالعان، - دەيدى «قازاق گازەتتەرى» ج ش س باس ديرەكتورى ديحان قامزابەك ۇلى.
ارحيۆ قورىنا جازۋشىنىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعىنا قاتىستى بۇرىن ەش جەردە جاريالانباعان سيرەك فوتوسۋرەتتەرى، جەكە حاتتارى، جازبا داپتەرلەرى جانە تاريحي-مادەني ماڭىزى زور وزگە دە قۇجاتتار وتكىزىلدى.
ق ر ۇلتتىق ءارحيۆىنىڭ ديرەكتورى ساعيلا نۇرلانوۆا بۇل مۇرالاردى كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاپ، كەلەسى ۇرپاققا جەتكىزۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن تاريحي ءارى تاعىلىمدى وقيعانىڭ كۋاسى بولىپ وتىرمىز. ويتكەنى ءبىزدىڭ ۇلتتىق ءارحيۆتىڭ قورى قازاق ادەبيەتىنىڭ الىبى شەرحان مۇرتازانىڭ جەكە قورىمەن تولىعىپ جاتىر. ارحيۆ تەك قۇجاتتاردى ساقتايتىن ورىن ەمەس. بۇل - ۇلتتىڭ جادىن، ەلدىڭ رۋحىن، تۇلعالارىمىزدىڭ تاعدىرىن ساقتايتىن كيەلى مەكەن. قر ۇلتتىق ءارحيۆى ەلىمىز تاۋەلسىزدىك العان جىلداردان باستاپ ەل تاعدىرىنا قاتىستى ماڭىزدى قۇجاتتاردى ساقتاپ كەلەدى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - وسىنداي قۇندى مۇرالاردى ساقتاۋ عانا ەمەس، ونى بولاشاق ۇرپاققا اماناتتاۋ. مەملەكەت تاريحى - ەلدىڭ ەل بولىپ قالىپتاسۋىنا ۇلكەن ۇلەس قوسقان تۇلعالارىمىزدىڭ ەڭبەگىنەن قۇرالادى. سوندىقتان وسى تۇلعالارىمىزدىڭ ەڭبەگى مەن مۇراسىن كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاۋ - ءبىزدىڭ بورىشىمىز. بۇل مۇرالار ۇلتتىق ارحيۆتىڭ سورەسىندە عانا ەمەس، ءاربىر قازاقتىڭ جۇرەگىندە ساقتالسا ەكەن، - دەدى ساعيلا نۇرلانوۆا.
ق ر ۇلتتىق ارحيۆىنىڭ جاريالاۋ-باسپا ءبولىمىنىڭ باسشىسى ءابۋ-اسقار مەكەش ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا بۇل قۇجاتتاردى زەرتتەۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- «egemen Qazaqstan» بىزگە شەرحان مۇرتازانىڭ 6000 پاراقتىق مۇراسىن تاپسىردى. قۇجاتتاردى ساقتاۋدىڭ ءوز زاڭدىلىعى بار: تەمپەراتۋرا رەجيمى دۇرىس ساقتالماسا، قاعاز بۇلىنەدى. بۇل مۇرالاردىڭ ىشىندە بۇلىنگەندەرى دە بار. ءبىزدىڭ ماماندار بارلىعىن ورتاعا بەيىمدەۋ، تازارتۋ جانە بۇلىنگەندەرىن قالپىنا كەلتىرۋ، ياعني «ەمدەۋ» جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر، - دەدى ول.
اۆتور ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى