شاۆكات راحمونوۆتىڭ قازىرگى جاعدايى قالاي
استانا. قازاقپارات - DAR Team كومانداسىنىڭ باس باپكەرى ەدۋارد بازروۆ شاكىرتى شاۆكات راحمونوۆتىڭ فيزيكالىق جانە پسيحولوگيالىق جاعدايى تۋرالى ايتتى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
باپكەردىڭ سوزىنشە، سپورتشىنىڭ جالپى جاعدايى قالىپتى، الايدا ازىرگە جاتتىعۋعا رۇقسات بەرىلمەگەن.
- شاۆكاتتىڭ فيزيكالىق جانە ەموتسيالىق جاعدايى قالىپتى. ءبىراق ول ازىرگە مۇلدە جاتتىعا المايدى. قازىر تەك اياعىن ەمدەۋمەن اينالىسىپ جاتىر. قالپىنا كەلتىرۋ پروتسەدۋرالارى مەن رەابيليتاتسيادان وتۋدە. قانداي دا ءبىر جاتتىعۋ پروتسەسىنە قاتىسۋعا ازىرگە ۇسىنىس جوق، - دەدى ەدۋارد بازروۆ.
قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا شاۆكاتقا تىزەسىنە تاعى ءبىر وپەراتسيا جاسالعانى بەلگىلى بولدى. سوعان بايلانىستى ونىڭ وكتاگونعا ورالۋ مەرزىمى تاعى 10 ايعا شەگەرىلدى.
قازىرگى تاڭدا راحمونوۆتىڭ جەكپە-جەكسىز جۇرگەن ۋاقىتى 1 جىل 2 ايدى قۇرايدى.
ال ىقتيمال ورالۋ ساتىنە دەيىن بۇل مەرزىم شامامەن ەكى جىلعا جۋىقتايدى.
ەسكە سالايىق، شاۆكاتتىڭ سوڭعى جەكپە-جەگى 2024 -جىلعى جەلتوقساندا ءوتتى. ول كەزدە قازاقستاندىق سپورتشى تورەشىلەر شەشىمىمەن يەن گەرريدى جەڭگەن بولاتىن. قازىرگى ۋاقىتتا شاۆكات UFC رەيتينگىنەن ۋاقىتشا شىعارىلعان.