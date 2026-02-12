شاۆكات راحمونوۆتىڭ ايەلى قاتىسقان جول اپاتى: سوت تىڭدالىمى وتەتىن كۇن بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - UFC سپورتشىسى، ارالاس جەكپە-جەك شەبەرى شاۆكات راحمونوۆتىڭ ايەلى گۇلايىم راحمونوۆانىڭ قاتىسۋىمەن بولعان ولىممەن اياقتالعان جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا قىلمىستىق ءىستىڭ الدىن الا تىڭدالىمى 16-اقپاندا وتەتىن بولدى.
ءىس جامبىل وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر بويىنشا مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا قارالۋدا.
ايتا كەتەيىك، راحمونوۆتىڭ جۇبايى گۇلايىم راحمونوۆا ەكى ادام قازا تاپقان ولىمگە سوقتىرعان جول اپاتىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا كۇدىكتى دەپ تانىلعان بولاتىن. ول تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ مالىمدەگەن.
وعان دەيىن گۋلايىم راحمونوۆا ءىس بويىنشا قورعاۋعا قۇقىعى بار كۋا رەتىندە ءوتىپ كەلگەن.
جول اپاتى بىلتىر 27-شىلدەدە جامبىل وبلىسىنداعى الماتى - ەكاتەرينبۋرگ تاسجولىندا بولعان. رولدە گۇلايىم راحمونوۆا وتىرعان Toyota Land Cruiser كولىگى اۋدارىلىپ كەتكەن. كولىكتە سونداي-اق ونىڭ كامەلەتكە تولماعان ۇلى مەن ەكى قۇربىسى بولعان. ەكى جولاۋشى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، ال راحمونوۆا مەن بالاسى جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. كەيىن ولار اۋرۋحانادان شىعارىلعان.
اپاتتان كەيىن جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋ سالدارىنان ابايسىزدا ادام ولىمىنە اكەلىپ سوققان جاعداي بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. اۆتوتەحنيكالىق جانە سوت-مەديتسينالىق ساراپتامالار تاعايىندالعان.