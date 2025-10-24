ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:28, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    شاۆكات راحمونوۆ Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتالدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا داڭقتى سپورتشى شاۆكات راحمونوۆتى Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Шавкат Рахмонов
    Фото:Kaspi.kz

    - ول ەلىمىزدىڭ اتىن شەت مەملەكەتتەرگە تانىتىپ، مەرەيىن ۇستەم ەتۋ جولىندا تەر توگىپ ءجۇر. بيىل قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ قۇرىلعانىنا 30 جىل تولدى. اسسامبلەيا - بەرەكەلى بىرلىگىمىزدىڭ مىزعىماس نىشانى، تەڭدەسى جوق بىرەگەي قۇرىلىم. ونىڭ مۇشەلەرى ەلدەگى تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتىپ ءجۇر. ال قوعامداعى كەلىسىم مەن ىنتىماقتى كۇشەيتۋ - ناعىز وتانشىلدىق بەلگىسى. مەن بۇگىن ەلىمىزدەگى بىرنەشە ەتنو-مادەني ورتالىقتىڭ وكىلىنە «ەل بىرلىگى» وردەنىن تابىستايمىن. مادەنيەت - ۇلتتىڭ رۋحاني دەربەستىگىنىڭ كەپىلى. سوندىقتان ءبىز ءومىرىن ونەر جولىنا ارناعان قايراتكەرلەرگە ءاردايىم قۇرمەتپەن قارايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.

    بۇگىن سونداي-اق رۋحانياتىمىزعا ەرەكشە ەڭبەك سىڭىرگەنى ءۇشىن بەلگىلى ونەر مايتالماندارى - بولات ءابدىلمانوۆ، تامارااسار جانقۇل، شىنار جانىسبەكوۆا «قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى» اتاعىنا لايىق دەپ تانىلدى.

    سونداي-اق مادەنيەت سالاسىن دامىتۋعا زور ۇلەس قوسقانى ءۇشىن نينا جمەرەنەتسكايا، باقىت قاجىبايەۆ، زارينا التىنبايەۆا جانە ايگەرىم التىنبەك «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» اتاعىنا يە بولدى.

    سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىن وركەندەتۋگە ايرىقشا ۇلەس قوسىپ جاتقان يۆان ساۋەرگە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» اتاعى بەرىلدى.

    - جوعارى مەملەكەتتىك ماراپاتتاردى حالقىمىزدىڭ شىنايى ىقىلاسى جانە سىي-قۇرمەتى دەپ قابىلداڭىزدار. بۇگىن ءاربىر وبلىستا جۇزدەگەن لايىقتى ازاماتىمىز مەنىڭ جارلىعىممەن جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتالادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا پرەزيدەنت ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.

    پرەزيدەنت عىلىمعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن مەملەكەتتىك ناگرادالار بەردى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
