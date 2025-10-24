شاۆكات راحمونوۆ Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا داڭقتى سپورتشى شاۆكات راحمونوۆتى Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ول ەلىمىزدىڭ اتىن شەت مەملەكەتتەرگە تانىتىپ، مەرەيىن ۇستەم ەتۋ جولىندا تەر توگىپ ءجۇر. بيىل قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ قۇرىلعانىنا 30 جىل تولدى. اسسامبلەيا - بەرەكەلى بىرلىگىمىزدىڭ مىزعىماس نىشانى، تەڭدەسى جوق بىرەگەي قۇرىلىم. ونىڭ مۇشەلەرى ەلدەگى تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتىپ ءجۇر. ال قوعامداعى كەلىسىم مەن ىنتىماقتى كۇشەيتۋ - ناعىز وتانشىلدىق بەلگىسى. مەن بۇگىن ەلىمىزدەگى بىرنەشە ەتنو-مادەني ورتالىقتىڭ وكىلىنە «ەل بىرلىگى» وردەنىن تابىستايمىن. مادەنيەت - ۇلتتىڭ رۋحاني دەربەستىگىنىڭ كەپىلى. سوندىقتان ءبىز ءومىرىن ونەر جولىنا ارناعان قايراتكەرلەرگە ءاردايىم قۇرمەتپەن قارايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇگىن سونداي-اق رۋحانياتىمىزعا ەرەكشە ەڭبەك سىڭىرگەنى ءۇشىن بەلگىلى ونەر مايتالماندارى - بولات ءابدىلمانوۆ، تامارااسار جانقۇل، شىنار جانىسبەكوۆا «قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى» اتاعىنا لايىق دەپ تانىلدى.
سونداي-اق مادەنيەت سالاسىن دامىتۋعا زور ۇلەس قوسقانى ءۇشىن نينا جمەرەنەتسكايا، باقىت قاجىبايەۆ، زارينا التىنبايەۆا جانە ايگەرىم التىنبەك «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» اتاعىنا يە بولدى.
سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىن وركەندەتۋگە ايرىقشا ۇلەس قوسىپ جاتقان يۆان ساۋەرگە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» اتاعى بەرىلدى.
- جوعارى مەملەكەتتىك ماراپاتتاردى حالقىمىزدىڭ شىنايى ىقىلاسى جانە سىي-قۇرمەتى دەپ قابىلداڭىزدار. بۇگىن ءاربىر وبلىستا جۇزدەگەن لايىقتى ازاماتىمىز مەنىڭ جارلىعىممەن جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتالادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
