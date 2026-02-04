شاحباز شاريف: قول قويىلعان قۇجاتتار قازاقستان-پاكىستان بايلانىسىنا جاڭا سەرپىن بەرەدى
يسلاماباد. KAZINFORM - شاحباز شاريف پاكىستان قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- بۇگىنگى تابىستى كەلىسسوزدەر ناقتى ناتيجەلەرگە ۇلاسىپ، قول قويىلعان قۇجاتتار ەكىجاقتى بايلانىستاردى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن. ەكى ەل اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتا وتىرىپ، ساۋدا، مادەنيەت، ءبىلىم بەرۋ جانە باسقا دا كوپتەگەن سالا بويىنشا ىنتىماقتاستىقتا جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشىلادى دەپ ەسەپتەيمىن. جوعارى مارتەبەلى پرەزيدەنت مىرزا، سىزگە پاكىستان مەن قازاقستان قارىم-قاتىناسىن ودان ءارى ارتتىرۋعا قولداۋ كورسەتكەنىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن، - دەدى پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى.
بۇدان بۇرىن توقايەۆ پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترىن بيىل قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى بەلگىلى بولدى.