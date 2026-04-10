دينوزاۆر تەرىسىنەن اسا قىمبات سومكە تىگىلدى
عالىمدار العاش رەت دينوزاۆردىڭ تەرىسىنە ۇقساس ماتەريالدى زەرتحانادا ءوسىرىپ، ودان ساندىك سومكە جاسادى.
جوبا بىرنەشە ۇيىمنىڭ بىرلەسكەن ەڭبەگى ناتيجەسىندە جۇزەگە اسقان، ونىڭ ىشىندە VML، The Organoid Company جانە Lab-Grown بىلعارى بار، دەپ حابارلايدى interestingengineering.com.
ماتەريالدى جاساۋ ءۇشىن عالىمدار تيراننوزاۆر قالدىقتارىنان تابىلعان كوللاگەن اقۋىزىنىڭ قۇرىلىمىن قالپىنا كەلتىرگەن. ودان كەيىن جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن گەنەتيكالىق مودەل قۇرىپ، زەرتحانادا ارنايى جاسۋشالار ارقىلى تابيعي بىلعارىعا ۇقساس قۇرىلىم وسىرىلگەن.
جوبا اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل تەحنولوگيا جانۋارلاردى پايدالانباي-اق، ەكولوگيالىق زيانسىز جولمەن جوعارى ساپالى ماتەريال الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
العاشقى ءونىم ليۋكس ساناتىنداعى سومكە Art Zoo Museum مۋزەيىندە 2026 -جىلعى 2 -ساۋىردە تانىستىرىلدى. ەكسپوزيتسيادا ول تولىق كولەمدەگى تيراننوزاۆر قاڭقاسىنىڭ جانىندا قويىلعان.
سومكەنى پولياكتىق Enfin Levé برەندى ازىرلەگەن. ديزاينەرلەر جاڭا ماتەريالدىڭ بەرىكتىگى مەن پراكتيكالىق مۇمكىندىكتەرىن كورسەتۋگە تىرىسقان.
