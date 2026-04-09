دينا يسلامبەكوۆا ازيا چەمپيوناتىندا قازاقستان قورجىنىنا ەكىنشى التىندى سالدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا ەل قۇراماسىنان دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) سىنعا ءتۇستى.
وتانداسىمىز فينالدا ءۇندىستاندىق الفيا پازانمەن قولعاپ ءتۇيىستىردى.
دينا يسلامبەكوۆا 2019 -جىلى الەم چەمپيوناتىندا قولا جۇلدەگەر اتانعان ەدى. بۇل جولى ول العاشقى راۋندتا قارسىلاسىن نوكداۋنعا ءتۇسىرىپ، باسىمدىققا يە بولدى. قالعان ۋاقىتتا دا دينا ءوزىنىڭ جەڭىسىنە كۇمان تۋدىرمادى. قورىتىندى ەسەپ: 5:0
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن ەل قۇراماسىنان نادەجدا ريابەتس (80 كەلى) فينالدا وزبەكستاندىق رۋحشونا پارپيەۆانى قاپى قالدىرىپ، ازيا چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ الدى. سونداي-اق باقىت سەيدىش (70 كەلى) فينالدا ءۇندىستاندىق ارۋندحاتي چوۋدحاريگە ەسە جىبەردى.
قۇرلىقتىق دودادا 10-ساۋىردە قازاقستاندىق بەس بوكسشى التىن مەدالدى ساراپقا سالادى. ولاردىڭ قاتارىندا ەرلەردە ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (85 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) بار.
بۇگىن قازاقستاندىق ءۇش بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى. ەل قۇراماسى فينالعا شىققان سپورتشىلار سانى جونىنەن جالپى ەسەپتە ۇندىستانمەن العاشقى ەكى ورىندى ءوزارا ءبولىسىپ تۇر.
سونداي-اق ازيا چەمپيوناتىندا وزبەكستان - 7، سولتۇستىك كورەيا مەن قىتاي - 3، تايپەي، موڭعوليا، تايلاند، يوردانيا، جاپونيا - 2، تاجىكستان 1 ۇزدىگىنە ءۇمىت ارتادى.
بۇعان دەيىن ازيا چەمپيوناتى فينالىنا قاي ەلدەن قانشا بوكسشى شىققانىن جازعانبىز.
ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالى 9-10-ءساۋىر كۇندەرىنە بەلگىلەنگەن.