ديماشتىڭ جوباسى تۇركىستاننىڭ تۋريستىك ورىندارىن تانىستىرادى
استانا. KAZINFORM - ديماشتىڭ Voice Beyond Horizon جوباسىنىڭ جاڭا شىعارىلىمى تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۋريستىك الەۋەتىن تانىستىرادى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
Voice Beyond Horizon حالىقارالىق جوباسىنىڭ ەكىنشى شىعارىلىمى تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۋريستىك لوكاتسيالارىن شەتەلدىك كەڭ اۋديتورياعا تانىستىرادى. جاڭا ەپيزود بۇگىن قىتاي ۋاقىتىمەن ساعات 22:00 Hunan TV تەلەارناسىندا كورسەتىلەدى.
6 ەلدەن جينالعان ورىنداۋشىلاردىڭ شىعارماشىلىق ساپارى ءوڭىردىڭ ماڭىزدى باعىتتارىن قامتيدى. شەتەلدىك كورەرمەندەر ۇلى جىبەك جولىنىڭ مادەني جانە ساۋدا ورتالىعى بولعان كۇلتوبە قالاشىعىن تاماشالاي الادى. جوبا قاتىسۋشىلارى ءۇشىن كونە وركەنيەتتەردىڭ بىرەگەي ەسكەرتكىشى - وتىرار قالاشىعى شابىت كوزىنە اينالادى.
تۋريستەر اراسىندا تانىمال ورىنداردىڭ ءبىرى «ەتنواۋىل» ۇلتتىق-مادەني كەشەنىندە قازاق حالقىنىڭ داستۇرلەرى، سالت-داستۇرلەرى مەن مادەنيەتى تانىستىرىلادى. بۇل شىعارىلىمدا قازىلار القاسىندا بولاتىن «گرەممي» سىيلىعىنىڭ ەكى دۇركىن لاۋرەاتى ۋولتەر افاناسەفف وتكەن جىلى تۇسىرىلىمدەرگە قاتىسۋ ءۇشىن تۇركىستانعا ارنايى كەلگەن.
ديماش قۇدايبەرگەن جوبانى Hunan Broadcasting System كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. ءتۇسىرىلىم ەلىمىزدىڭ 6 ءوڭىرىن قامتىدى. بۇل جوبا ءارتۇرلى ەلدەردىڭ شىعارماشىلىق ورىنداۋشىلارىن بىرىكتىرىپ قانا قويماي، قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ميللياردتاعان كورەرمەنگە تانىستىرادى. Hunan TV تەلەارناسىنىڭ اۋديتورياسى 1,9 ميللياردتان اسادى. جوبا Mango TV تسيفرلىق پلاتفورماسىندا دا كورسەتىلەدى.