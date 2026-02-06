ديماش قۇدايبەرگەننىڭ حالىقارالىق جوباسى الماتىدا كورسەتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىلىقتار ديماش قۇدايبەرگەنمەن بىرگە Voice Beyond Horizon حالىقارالىق جوباسىنىڭ العاشقى ەپيزودىن تاماشالادى.
جوبانىڭ پرەمەراسى قىتايدىڭ Hunan TV تەلەارناسىندا ءوتتى. ال الماتىدا العاشقى ءبولىمنىڭ كورسەتىلىمى بالۋان شولاق اتىنداعى سپورت سارايىندا بولدى. وندا ءانشىنىڭ جانكۇيەرلەرى جينالىپ، پرەمەرانى ۇلكەن ەكراننان كوردى. ديماش العاش رەت پروديۋسەر بولعان جوبا قىتايلىق Hunan TV تەلەارناسىمەن بىرلەسىپ جاسالعان.
Voice Beyond Horizon كورسەتىلىمى باستالعانعا دەيىن قوناقتارعا شاعىن كونسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلدى. ودان كەيىن ساحناعا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ءوزى شىعىپ، جوبا تۋرالى ايتىپ بەردى. ول وتانداستارىن حالىقارالىق جوبانى قولداۋعا شاقىرىپ، بۇل جەكە باستاما ەمەس، ەلدى تانىتۋ مەن جاس تالانتتاردىڭ الەۋەتىن اشۋعا ارنالعان ورتاق پلاتفورما ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن مەن ءۇشىن ەرەكشە كۇن. سەبەبى ءدال وسى ساتتە الەمدىك اۋديتوريا نازارىنا قازاقستاندا تۇسىرىلگەن Voice Beyond Horizon جوبامىز ۇسىنىلىپ وتىر. بۇل ەلىمىزدىڭ دامۋى مەن تانىمال بولۋىنا باعىتتالعان ورتاق جوبانى سىزدەرمەن بىرگە تانىستىرۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە، - دەدى ول.
ديماشتىڭ ايتۋىنشا، جوبا بايلانىسقا شاقىرادى، مادەنيەتتى بىرىكتىرەدى، ەلدەر اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتادى جانە شىعارماشىلىققا شابىت بەرەدى. ول Voice Beyond Horizon ارقىلى بۇكىل الەمگە قازاقستاننىڭ سۇلۋلىعى مەن مۋزىكانىڭ كۇشىن كورسەتۋدى ماقسات ەتكەنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ديماش حالىقارالىق مۋزىكالىق بايقاۋ تۋرالى وي i’m Singer جوباسىنا قاتىسقان كەزدە كەلگەنىن ايتقان ەدى. ونىڭ سوزىنشە، اۋقىمدى ۆوكاليستەر بايقاۋىن ءبىر كۇنى قازاقستاندا وتكىزۋدى ارمانداعان.
جوباعا سەربيا، يتاليا، مالايزيا، قىرعىزستان، قىتاي جانە قازاقستاننان كەلگەن جاس انشىلەر قاتىسقان. شوۋ تۇسىرىلىمدەرى 22 كۇن بويى تۇركىستان، اقمولا، ماڭعىستاۋ جانە الماتى وبلىستارىندا، سونداي-اق الماتى مەن استانا قالالارىندا ءوتتى. جوبا قاتىسۋشىلارى ەلدى پويىزبەن ارالاپ، كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋى، بوزجىرا شاتقالى، كوبەيتۇز جانە قايىڭدى كولدەرى، ساتى اۋىلى، قاپشاعاي سۋ قويماسى جانە شۋچينسك-بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى سەكىلدى نەگىزگى تۋريستىك نىساندارمەن تانىستى.
ونەر يەسىنىڭ اكەسى قانات ايتبايەۆ ديماشتىڭ ەلدىڭ تۋريستىك الەۋەتىن تانىتۋعا، جاس ورىنداۋشىلاردى قولداۋعا جانە مەملەكەتتەر اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق جوبا يدەياسىن كوپتەن بەرى ويلاپ جۇرگەنىن ايتتى.
- ديماشقا Voice Beyond Horizon جوباسىن توعىز جىل بۇرىن ونى حالىقارالىق ساحناعا شىعارعان Hunan TV تەلەارناسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىندىگى تۋدى. باعدارلامادا ەلىمىزدىڭ ەڭ كورىكتى ايماقتارى كورسەتىلەدى. Hunan TV اۋديتورياسى الەمدەگى ەڭ ىرىلەردىڭ ءبىرى ەكەنىن ەسكەرسەك، جوبا كورەرمەندەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى قانات ايتبايەۆ.
ەسكە سالايىق، Hunan TV تەلەارناسىنىڭ اۋديتورياسى 1,9 ميللياردتان اسادى. جوبا Mango TV سيفرلىق پلاتفورماسىندا دا كورسەتىلەدى.