ديماش قۇدايبەرگەن ۆەتنامداعى مۋزىكالىق فەستيۆالدە ءان شىرقايدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ 6-جەلتوقسانىندا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن ۆەتنامنىڭ 8WONDER Winter 2025: Symphony of Stars اتتى ەڭ ءىرى مادەني فەستيۆالىندە ونەر كورسەتەدى.
8Wonder Winter 2025 - Symphony of Stars مۋزىكالىق فەستيۆالدەر سەرياسىنىڭ بەسىنشى ماۋسىمىن اشادى. حانوي حالىقارالىق كورمە ورتالىعىنىڭ ساحناسىندا گەوگرافيالىق شەكارالاردى ەڭسەرىپ، مۋزىكانىڭ ورتاق ءتىلى ارقىلى مادەنيەتتەردى توعىستىرعان الەمدىك جانە ۆەتنامدىق جۇلدىزدار ونەر كورسەتەدى.
ولاردىڭ قاتارىندا:
اليشا كيز - 17 «گرەممي» سىيلىعىنىڭ يەگەرى، الەمگە ايگىلى مۋزىكالىق يكونا؛
ۆان ماي حىونگ - ۆەتنام جۇرتشىلىعىنىڭ سۇيىكتى باللادا ورىنداۋشىسى؛
ديماش قۇدايبەرگەن - بۇكىل الەم تىڭدارماندارىن تاڭداندىرعان ەرەكشە دياپازون يەسى، عالامات داۋىستى ءانشى؛
Aespa - جۋىردا «Rich Man» ميني-البومىن شىعارعان مۋزىكا مەن تەحنولوگيانىڭ توعىسىن بەينەلەيتىن 4-بۋىننىڭ ۇزدىك K-pop توبى؛
HIEUTHUHAI - ميلليونداعان قارالىم جيناعان رەپ-ورىنداۋشى، «Anh trai Say Hy» شوۋىنىڭ جەڭىمپازى؛
MAYDAYS - «Phép Màu» اتتى حيتىمەن تانىلعان يندي-مۋزىكاداعى جارقىن جاڭا ەسىم.
فەستيۆالگە ارنالعان بيلەتتەردىڭ ساتىلىمى 24_قازاننان باستالادى. ولاردى VinWonders.com، Ticketbox ،Klook.com جانە Trip.com سايتتارىنان ساتىپ الۋعا بولادى.