ديماش قۇدايبەرگەن قىتايدا تاعى ءبىر ماراپاتقا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەن قىتايدا پروديۋسەر رەتىندە العاشقى ماراپاتىن الدى، - دەپ حابارلايدى dimashnews.com.
11-ساۋىردە قىتايدىڭ ماكاو قالاسىندا Venetian Macao Arena الاڭىندا 2026 Weibo Gala اتتى سالتاناتتى كەشتىڭ اشىلۋى ءوتىپ، الەمدىك دەڭگەيدەگى جۇلدىزدار باس قوسقان. حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن كەشتىڭ مۋزىكالىق باعدارلاماسىنا قاتىسقان.
سونىمەن قاتار، ول ماكاودا پروديۋسەر رەتىندە العاشقى ماراپاتىنا يە بولدى. وعان Weibo Macau China تاراپىنان «حالىقارالىق مادەني الماسۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» سىيلىعى تابىستالدى.
ايتا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەن 1994-جىلى 24-مامىردا اقتوبەدە تانىمال انشىلەر قانات ايتبايەۆ پەن سۆەتلانا ايتبايەۆانىڭ وتباسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قازىر ءانشى 31 جاستا. ول حالىقارالىق بايقاۋلاردا توپ جارىپ، ۇلكەن تانىمالدىققا يە بولدى.
بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەن قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى اتانعان ەدى.