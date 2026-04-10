ديماش قۇدايبەرگەن «قاشان ۇيلەنەسىڭ؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اتىن تورتكۇل دۇنيەگە تانىتىپ جۇرگەن تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن جەكە ومىرىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ونەر يەسى كوپتى تولعاندىرعان «قاشان ۇيلەنەسىڭ؟» دەگەن ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن.
«قازاقستانعا كەلگەندە پاسپورت تەكسەرىسىنەن وتكەندە سول جەردەگى اعا-اپكەلەرىمىزدەن باستاپ «ديماشجان، قاشان ۇيلەنەسىڭ؟» دەيدى. ءار نارسەنىڭ ءوز ۋاقىتى بار. ەڭ باستىسى تاڭداۋىما وتە تياناقتى قاراۋىم كەرەك دەپ ويلايمىن. قاتتى سەزىمگە بەرىلىپ، قىز بالاسىنىڭ تاعدىرىن ويرانداۋدان قورقامىن. قىزدارىمىزدى قاتتى قاستەرلەگەندىكتەن بە، بۇل تاقىرىپقا باسقاشا قارايمىن. ۇيلەنگەننەن كەيىن سوڭىنا دەيىن سول كىسىمەن ءبىر جاستىقتا قارتايۋدى ارمانداپ، سونىمەن باقىتتى بولىپ وتىرۋ كەرەك»، - دەپ جاۋاپ بەردى ءانشى.
ايتا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەن 1994-جىلى 24-مامىردا اقتوبەدە تانىمال انشىلەر قانات ايتبايەۆ پەن سۆەتلانا ايتبايەۆانىڭ وتباسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قازىر ءانشى 31 جاستا. ول حالىقارالىق بايقاۋلاردا توپ جارىپ، ۇلكەن تانىمالدىققا يە بولدى.
ديماش قۇدايبەرگەن قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى اتانعان.