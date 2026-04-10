ديكي ارماننىڭ ايەلى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا قاڭتار وقيعاسىنا قاتىستى ءىس بويىنشا سوتتالعان ارمان جۇماگەلديەۆتىڭ ايەلى ايكول اليكجانوۆا الەۋمەتتىك جەلىدە مالىمدەمە جاسادى.
ول نەكە قيۋ تۋرالى كۋالىگىن جاريالاپ، ديكي ارمان لاقاپاتىمەن تانىمال ارمان جۇماگەلديەۆپەن رەسمي تۇردە اجىراسقانىن ايتتى.
«ارمانمەن زاڭدى نەكەدە بولدىق. ۇلكەن ماحابباتپەن قوسىلىپ، ونىڭ باستاماسىمەن اجىراسىپ جاتىرمىز. ونى كۇتىپ، قولداۋعا دايىن ەدىم. ءبىراق اللا باسقاشا جازدى. ءبىزدىڭ ءبىر قىزىمىز بار، ول - ونىڭ جالعىز بالاسى. بۇعان دەيىن ونىڭ رەسمي نەكەسى دە، بالاسى دا بولماعان»، - دەدى ول.
ايكول اليكجانوۆا ارالارىندا ارازدىق جوق ەكەنىن، اتا-انا رەتىندە قالاتىندارىن جەتكىزدى.
«بارلىعىنا ەگجەي-تەگجەيىن ايتقىم كەلمەيدى، وسەك-اياڭدى توقتاتۋدى سۇرايمىن»، - دەدى ول.
ديكي ارمانعا قاتىستى ءىس
ەسكە سالايىق، 2025-جىلى الماتىدا ديكي ارمان لاقاپاتىمەن تانىمال ارمان جۇماگەلديەۆتىڭ قىلمىستىق توبى جاپپاي تارتىپسىزدىك ۇيىمداستىرعانى جانە ازاماتتاردى ۇرلاعانى ءۇشىن سوتتالدى.
27-قاڭتاردا الماتى قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا قاڭتار وقيعاسىنا قاتىستى ءىس بويىنشا سوت شەشىمى شىقتى. وسىلايشا، ارمان جۇماگەلديەۆتىڭ قىلمىستىق توبىنىڭ باسشىلارى مەن قارۋلى توبىنىڭ مۇشەلەرىنە، ۇ ق ك- ءنىڭ 5-دەپارتامەنتىنىڭ ەكس-باسشىسى رۋسلان ىسقاقوۆقا، الماتى قالاسى ءماسليحاتىنىڭ ەكس-دەپۋتاتى قايرات قۇدايبەرگەنگە جانە باسقا دا ادامدارعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس اياقتالدى.
سوت ۇكىمىمەن ارمان جۇماگەلديەۆ ق ر ق ك- ءنىڭ 262-بابى 1-بولىگى، 268-بابى 1-بولىگى، 272-بابى 1-بولىگى، 272-بابى 2-بولىگى، 28-بابى 3-بولىگى، 125-بابى 3-بولىگى، 1-تارماعى، 126-بابى 3-بولىگى، 1-تارماعى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى.
2025-جىلى 26-قاراشادا الماتى قالالىق سوتىنىڭ اپەللياتسيا القاسى ءىستىڭ نەگىزگى قاتىسۋشىلارىنا قاتىستى ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ۇكىمدەرىن وزگەرىسسىز قالدىردى.