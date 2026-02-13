«دوسىمدى قۇتقارىپ قالدىم»: جاپاروۆ تاشيەۆتى نەگە قىزمەتىنەن بوساتقانىن ءتۇسىندىردى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆتى نەلىكتەن قىزمەتىنەن بوساتقانىن تاعى ءبىر مارتە ءتۇسىندىردى.
«م ۇ ق ك باسشىسى قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداماس بۇرىن دوسىما قوڭىراۋ شالىپ، وسىندا بولىپ جاتقان جاعدايدى ءتۇسىندىرىپ، ونى قىزمەتىنەن بوساتاتىنىمدى حابارلادىم، سودان كەيىن شەشىم قابىلدادىم»، - دەدى سادىر جاپاروۆ «كابار» اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، وسى شەشىمنىڭ ارقاسىندا كەرىسىنشە دوسىن قۇتقارعان.
«ويتكەنى ونىڭ قاسىندا جۇرگەندەر، ولاردى «اقساقالدار» دەيمىز بە، «كوكساقالدار» دەيمىز بە، ايتەۋىر ولار دوسىمدى تۋرا جولدان تايدىردى. ولار قامشىبەك تاشيەۆتىڭ اتىنان پارلامەنت دەپۋتاتتارىنا، جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە، سونداي-اق، قوعامدا تانىمال ادامدارعا «گەنەرالدىڭ جاعىنا كوشىڭىز» دەگەن اڭگىمەلەر ايتا باستادى»، - دەدى جاپاروۆ.
ونىڭ سوزىنشە، قامشىبەك تاشيەۆتى قىزمەتىنەن بوساتپاسا، بۇل مەملەكەتتىك اپپارات قىزمەتكەرلەرى اراسىندا، قوعام اراسىندا الاۋىزدىققا اكەپ سوعۋى مۇمكىن ەدى.
«سوندىقتان دوسىمدى قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋعا تۋرا كەلدى. مەن ءۇشىن مەملەكەتتەگى تۇراقتىلىق بارىنەن ماڭىزدى»، - دەدى سادىر جاپاروۆ.
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.
قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلگەنى دە ايتىلدى.