10:55, 12 - تامىز 2025 | GMT +5
دوستىق ستانتسياسىندا قىتايعا ەكسپورتتىق جۇكتەردى جونەلتۋ بويىنشا رەكورد تىركەلدى
استانا. قازاقپارات - 9 - شىلدەدە دوستىق ستانتسياسىندا قىتايعا ەكسپورتتىق جۇكتەردى بەرۋ بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتىلدى - تاۋلىگىنە 28 پويىز، بۇل 1060 ۆاگوندى قۇرايدى، دەپ حابارلايدى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى.
كومپانيا مالىمەتىنشە، جەتىستىك جوعارى جاۋاپكەرشىلىكتىڭ، «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق بارلىق قىزمەتتەرى مەن بولىمشەلەرىنىڭ جانە پروتسەسكە تارتىلعان ىرگەلەس تاراپتىڭ ءىس- قيمىلدارى مەن كاسىبيلىگىن ءدال ۇيلەستىرۋدىڭ ناتيجەسى بولدى.
ۇلتتىق كومپانيا ترانسشەكارالىق تاسىمالداردىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋدى، لوگيستيكالىق پروتسەستەردى جەتىلدىرۋدى جانە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىمەن تەمىرجول كولىگى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدى جالعاستىرۋدا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ارپا ەكسپورتىن ەكى ەسەگە ارتتىردى.