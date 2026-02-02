11:44, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
دونالد ترامپ گرەنلانديا بويىنشا كەلىسسوزدەر باستالعانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گرەنلانديا جونىندە كەلىسسوزدەر باستالعانىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى ت ا س س.
«بارىنە ىڭعايلى مامىلە بولادى دەپ ۇمىتتەنەمىن. ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك تۇرعىسىنان بۇل وتە ماڭىزدى كەلىسىم. مەنىڭ ويىمشا، ءبىز مامىلەگە كەلەمىز»، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە ەۋروپارلامەنتتە سويلەگەن سوزىندە ترامپتىڭ گرەنلاندياعا قاتىستى تالابىنىڭ ءۋاجىن اقتاپ الۋعا تىرىسقان.
ال امەريكالىق كوشباسشى ناتو مەن دانياعا ۇندەۋ جاساپ، گرەنلانديادان رەسەي مەن قىتايدى «الىستاتۋدى» تالاپ ەتكەن. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ەلدەردىڭ ارالعا قاتىستى اسكەري نيەتى بار كورىنەدى. سونداي-اق، ول اۋماقتى «ءيت جەككەن شانامەن قورعاۋ مۇمكىن ەمەس» ەكەنىن ايتقان.