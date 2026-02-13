13:55, 13 - اقپان 2026 | GMT +5
دونالد ترامپ: ا ق ش پەن يران 1 ايدا كەلىسىمگە كەلەدى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش-يران كەلىسسوزدەرى كەلەسى ايدا اياقتالادى. اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ جۋرناليستەرمەن كەزدەسۋىندە وسىلاي دەدى.
ونىڭ پىكىرىنشە، ەكى جاقتى ۇدەرىس ۇزاققا سوزىلماۋى ءتيىس. سونداي-اق امەريكا كوشباسشىسى مامىلەگە كەلمەگەن جاعدايدا تەگەران ءۇشىن سالدارى وتە اۋىر بولاتىنىن ەسكەرتتى.
يران مەن ا ق ش اراسىنداعى يادرولىق باعدارلاما بويىنشا سوڭعى كەلىسسوزدەر 6-اقپاندا وماندا وتكەن بولاتىن. ءبىراق ەكى مەملەكەت ءالى ءتىل تابىسا الماي وتىر.
The Wall Street Journal پەنتاگون ەكىنشى ۇلكەن اسكەري كەمەنى تاياۋ شىعىسقا اتتاندىرۋعا دايىنداپ جاتىر. ارماداعا جۇكتەلگەن مىندەت - يرانعا سوققى بەرۋ ەكەنىن مالىمدەدى.