    13:55, 13 - اقپان 2026 | GMT +5

    دونالد ترامپ: ا ق ش پەن يران 1 ايدا كەلىسىمگە كەلەدى

    استانا. قازاقپارات – ا ق ش-يران كەلىسسوزدەرى كەلەسى ايدا اياقتالادى. اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ جۋرناليستەرمەن كەزدەسۋىندە وسىلاي دەدى.

    АҚШ пен Иран
    Фото: Anadolu

    ونىڭ پىكىرىنشە، ەكى جاقتى ۇدەرىس ۇزاققا سوزىلماۋى ءتيىس. سونداي-اق امەريكا كوشباسشىسى مامىلەگە كەلمەگەن جاعدايدا تەگەران ءۇشىن سالدارى وتە اۋىر بولاتىنىن ەسكەرتتى.

    يران مەن ا ق ش اراسىنداعى يادرولىق باعدارلاما بويىنشا سوڭعى كەلىسسوزدەر 6-اقپاندا وماندا وتكەن بولاتىن. ءبىراق ەكى مەملەكەت ءالى ءتىل تابىسا الماي وتىر.

    The Wall Street Journal پەنتاگون ەكىنشى ۇلكەن اسكەري كەمەنى تاياۋ شىعىسقا اتتاندىرۋعا دايىنداپ جاتىر. ارماداعا جۇكتەلگەن مىندەت - يرانعا سوققى بەرۋ ەكەنىن مالىمدەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
