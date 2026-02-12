ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:24, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Бугун Қозоғистонда долларни қанча тенгедан сотилади
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 492,25 تەڭگە، ساتۋ - 495,03 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,76 تەڭگە، ساتۋ - 589,65 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,34 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 71,36 - 74,26 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 489,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 496,02 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
    - يۋان 72,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 11-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,31 تەڭگەگە ارزانداپ، 490,58 تەڭگە بولدى.

    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
