دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 492,25 تەڭگە، ساتۋ - 495,03 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,76 تەڭگە، ساتۋ - 589,65 تەڭگە؛
- رۋبل 6,34 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,36 - 74,26 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 489,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 496,02 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 72,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 11-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,31 تەڭگەگە ارزانداپ، 490,58 تەڭگە بولدى.