دوللار اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشادان ساۋدانالىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 539,45 تەڭگە، ساتۋ - 541,30 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,30 تەڭگە، ساتۋ - 628,23 تەڭگە؛
- رۋبل 6,51 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,01 - 78,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 537,67 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,34 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,51 تەڭگە، ساتۋ - 631,36 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
- يۋان 76,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 22-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,53 تەڭگە بولدى.