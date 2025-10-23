ق ز
    10:41, 23 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشادان ساۋدانالىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 539,45 تەڭگە، ساتۋ - 541,30 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,30 تەڭگە، ساتۋ - 628,23 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,51 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 76,01 - 78,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 537,67 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,34 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,51 تەڭگە، ساتۋ - 631,36 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
    - يۋان 76,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 22-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,53 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
