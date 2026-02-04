دەپۋتات «ءداستۇرلى قىتاي مەديتسيناسى» تۋراسىندا: تۇرعىنداردان شاعىمدارى كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات امانجول ءالتاي شىعىس مەديتسيناسى بويىنشا كەلىپ ءتۇسىپ جاتقان شاعىمدارعا قاتىستى مينيسترلىككە دەپۋتاتتىق ساۋال جولدادى.
- مەنىڭ اتىما استانا قالاسىنان جانە باسقا دا وڭىرلەردەن «شىعىس مەديتسيناسى»، «قىتاي مەديتسيناسى»، «يگلوتەراپيا»، «مانۋالدى تەراپيا» اتاۋىمەن قىزمەت كورسەتەتىن ورتالىقتارعا قاتىستى ازاماتتاردىڭ شاعىمدارى كەلىپ تۇسۋدە. شاعىمداردا ليتسەنزياسىز نەمەسە ءتيىستى بىلىكتىلىكسىز مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ، ءينۆازيۆتى راسىمدەردىڭ سانيتاريالىق تالاپتاردى ساقتاماي جۇرگىزىلۋى، تىركەلمەگەن پرەپاراتتاردىڭ قولدانىلۋى، سونداي-اق اۋىر دياگنوزداردى «ەمدەۋگە» ۋادە بەرىپ، حالىقتى جاڭىلىستىراتىن جارناما فاكتىلەرى كورسەتىلەدى. كەيبىر ورتالىقتار قىسقا مەرزىمگە اشىلىپ، اتاۋىن نەمەسە مەكەنجايىن وزگەرتىپ، باقىلاۋدان جالتارىپ جاتادى. اسىرەسە، تەگى-تامىرى بەلگىسىز، ءوزىن بىلىكتى دارىگەر رەتىندە جارنامالاعان قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى ءتورت- بەس اي حالىقتى ەمدەگەن بولىپ سەنىمىنە كىرىپ، ارتىنشا ەمدەۋ ورتالىعىن جاۋىپ، «اڭقاۋ ەلگە ارامزا ەمشى» دەگەندەي قالتاسىن قامپايتىپ الىپ كەتىپ قالاتىندار دا كەزدەسەدى، - دەدى امانجول ءالتاي دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە جولداعان ساۋالىندا.
ونىڭ پايىمىنشا، بۇل جاعدايلار پاتسيەنتتەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تىكەلەي قاۋىپ ءتوندىرىپ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە دەگەن سەنىمدى السىرەتەدى. قازاقستاندا «ءداستۇرلى قىتاي مەديتسيناسى» اتاۋىمەن ۇسىنىلاتىن قىزمەتتەردىڭ ءبىر بولىگى مازمۇنى جاعىنان مەديتسينالىق قىزمەتكە جاتادى جانە قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ليتسەنزيانى، ءتيىستى بىلىكتىلىكتى ءارى ناقتى تالاپتاردى ساقتاۋدى قاجەت ەتەدى. الايدا شاعىمدار كوپتەگەن نىساندا بۇل تالاپتاردىڭ ءىس جۇزىندە ورىندالمايتىنىن كورسەتۋدە: قىزمەتتىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى كومەسكى، مامانداردىڭ قۇزىرەتى مەن جاۋاپكەرشىلىگى ايقىن ەمەس، ال كەي جاعدايلاردا كلينيكالىق پراكتيكاعا جىبەرىلۋ ءتارتىبى تولىق راستالماعان شەتەل ازاماتتارىنىڭ «ەم جۇرگىزۋى» تۋرالى دەرەكتەر بار.
- نەگىزگى قاۋىپ - پاتسيەنت قاۋىپسىزدىگى: انتيسانيتاريا، ستەريلدىلىك ستاندارتتارىنىڭ بۇزىلۋى، مەديتسينالىق قالدىقتاردى دۇرىس جويماۋ جانە ينۆازيۆتى راسىمدەردى قاۋىپسىزدىك حاتتامالارىنسىز جۇرگىزۋ تۋرالى سيگنالدار جيىلەگەن. سونىمەن بىرگە «پرەپارات/دارۋمەن/قوسپا» رەتىندە ۇسىنىلاتىن ونىمدەردىڭ تىركەلۋى مەن تاڭبالانۋى كۇمان تۋدىرادى، ال ونلاين-جارنامادا اۋىر دياگنوزداردى «ەمدەۋگە» ۋادە بەرۋ فاكتىلەرى پاتسيەنتتى جاڭىلىستىرۋ تاۋەكەلىن كۇشەيتەدى. كەي نىسانداردىڭ «تەز اشىلىپ - قىسقا مەرزىمدە جۇمىس ىستەپ - جابىلىپ، كوشىپ كەتۋى» جوسپارلى تەكسەرۋدىڭ شەكتەۋلەرىن كورسەتىپ، تاۋەكەلگە نەگىزدەلگەن باقىلاۋدى جانە ۆەدومستۆوارالىق ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن ايقىندايدى، - دەدى دەپۋتات.
وسىعان بايلانىستى ول مىنا ناقتى ۇسىنىستارعا نازار اۋدارۋدى سۇرادى:
1. بۇل قىزمەت تۇرلەرىن قۇقىقتىق تۇرعىدان ناقتى جىكتەپ، رەسمي تۇسىندىرمە جاريالاۋدى؛
2. ينۆازيۆتى راسىمدەر جۇرگىزەتىن ورتالىقتارعا باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە؛
3. شەتەل ازاماتتارىنىڭ مەديتسينالىق قىزمەتىن سيفرلىق رەەستر ارقىلى مىندەتتى تۇردە اشىق كورسەتۋگە؛
4. تىركەلمەگەن پرەپاراتتار مەن ونلاين-جارنامانى ۆەدومستۆوارالىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە؛
5. ازاماتتارعا ليتسەنزيانى جانە دارىلىك زاتتاردىڭ زاڭدىلىعىن تەكسەرۋ بويىنشا نىسانالى اقپاراتتىق جۇمىس جۇرگىزۋدى جولعا قويۋعا.