دەر شاعىندا كوتەرىلگەن اسا وزەكتى ماڭىزدى باستاما - توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - بەيبىتشىلىك كەڭەسى - تەز ءارى ءتيىمدى ناتيجەگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن دەر شاعىندا كوتەرىلگەن اسا وزەكتى ماڭىزدى باستاما.
بۇل تۋرالى پاكىستاننىڭ The News International گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بەيبىتشىلىك كەڭەسى - تەز ءارى ءتيىمدى ناتيجەگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن دەر شاعىندا كوتەرىلگەن اسا وزەكتى ماڭىزدى باستاما. پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ءوزى جارعىعا قول قويۋ راسىمىندە بەيبىتشىلىك كەڭەسى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن الماستىرۋدى ەمەس، وعان دەمەۋ بولۋدى كوزدەيتىنىن اشىپ ايتتى. وكىنىشكە قاراي، ب ۇ ۇ قازىر ينستيتۋتسيونالدىق داعدارىستى باستان كەشىرىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى بۇل باستاما بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ 2803 قارارىن ىسكە اسىرۋعا ىقپال ەتەتىن ەرەكشە جايت رەتىندە اتاپ وتەدى.
- اتالعان قاراردا بەيبىتشىلىك حالىقارالىق لەگيتيمدىلىك، سونداي-اق ءتيىمدى كوشباسشىلىققا ارقا سۇيەۋگە ءتيىس ەكەنى انىق جازىلعان. بەيبىتشىلىك كەڭەسى قاقتىعىستاردى رەتتەۋدىڭ يكەمدى ءارى پراگماتيكالىق تەتىكتەرىن ۇسىنىپ، الەمدەگى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوساتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى پاكىستان باسىلىمىنا سۇحبات بەردى.