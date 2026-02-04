دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ سالتاناتتى فورماسىنا كونكۋرس جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسۋشىلارعا ارنالعان سالتاناتتى كيىم ۇلگىسىن انىقتاۋ ماقساتىندا كونكۋرس جاريالاندى. بۇل تۋرالى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگى حابارلادى، دەپ جازادى كابار.
كونكۋرستىڭ ماقساتى - ۇلتتىق ناقىشتاعى ورنەكتەردى زاماناۋي ديزاينمەن ۇيلەستىرە وتىرىپ، ەستەتيكالىق، ىڭعايلى ءارى رەسمي ءىس-شارا تالاپتارىنا ساي كەلەتىن سالتاناتتى ەكيپيروۆكا ازىرلەۋ. كيىم ۇلگىلەرى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ بەكىتىلگەن برەند-بۋكىنە سايكەس بولۋى ءتيىس.
كونكۋرستى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى ديرەكتسياسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ قولداۋىمەن وتكىزەدى.
سالتاناتتى فورما قۇرامىنا باس كيىم، سىرت كيىم، ەرلەرگە ارنالعان شالبار، ال ايەلدەرگە ۇلتتىق ستيلدەگى كويلەك، سونداي-اق دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ رەسمي اتريبۋتيكاسى مىندەتتى تۇردە ەنۋى كەرەك. كيىم سپورتشىلارعا، جاتتىقتىرۋشىلارعا جانە تورەشىلەرگە ارنالعان.
بارلىق جۇمىس زاماناۋي ەستەتيكا تالاپتارىنا ساي، ىڭعايلى ءارى قاۋىپسىز بولۋى ءتيىس. ەسكيزدەر ماتەريالدار شىعىنى مەن ءبىر جيىنتىقتىڭ قۇنىن ەسەپتەۋمەن بىرگە ۇسىنىلادى. قاتىسۋشىلار ۇسىنىلعان ديزايننىڭ اۆتورى بولۋى قاجەت. جۇمىستار ەلەكتروندى فورماتتا، قاعاز نۇسقادا جانە دايىن ۇلگى (ماتەريالدا تىگىلگەن مودەل) رەتىندە قابىلدانادى.
كيىم تىگۋدە تابيعي ماتالاردى (ماقتا، ءجۇن، زىعىر، جىبەك) پايدالانۋ ۇسىنىلادى. تىگىستەردىڭ ساپاسى، فۋرنيتۋرانىڭ مىقتىلىعى، تۇستەر ۇيلەسىمى، ۇلتتىق كولوريت پەن كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ سيمۆوليكاسىنىڭ بولۋى باستى تالاپتاردىڭ ءبىرى سانالادى.
كونكۋرستىڭ وتكىزۋ ءتارتىبى
وتىنىمدەر 2026 -جىلعى 10- اقپانعا دەيىن قابىلدانادى. بايقاۋ ەكى كەزەڭدە وتەدى:
ىرىكتەۋ كەزەڭى - ەسكيزدەر مەن سيپاتتامالار بويىنشا؛
قورىتىندى كەزەڭ - دايىن ەرلەر جانە ايەلدەر كيىم ۇلگىلەرىن ۇسىنۋ.
قورىتىندى كەزەڭدە كوميسسيا جۇمىستاردى بەلگىلەنگەن كريتەرييلەر بويىنشا باعالايدى.
باعالاۋ كريتەريلەرى
يدەيانىڭ بىرەگەيلىگى مەن ديزاين؛
تاقىرىپقا جانە قويىلعان تالاپتارعا سايكەستىگى؛
ورىنداۋ ساپاسى مەن ماتەريالداردىڭ دەڭگەيى؛
ەستەتيكالىق تۇتاستىق.
جەڭىمپازداردى ماراپاتتاۋ
كونكۋرس جەڭىمپازدارى سەرتيفيكاتتارمەن جانە اقشالاي سىيلىقتارمەن ماراپاتتالادى.
I ورىن - 200000 سوم.
ۇزدىك جۇمىستار رەسمي ءىس- شارالاردا قولدانۋعا ۇسىنىلۋى مۇمكىن. ۇزدىك ۇلگىلەرگە اۆتورلىق قۇقىق ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى ديرەكسياسىنىڭ قاراماعىنا وتەدى جانە ولاردىڭ كەلىسىمىنسىز پايدالانىلمايدى.
بۇدان بۇرىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىنىنا دايىندىقتىڭ العاشقى جوسپارى بەكىتىلدى.