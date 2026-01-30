ق ز
    19:56, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ ىقپالىندا بولادى.

    ا
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    وسىعان بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى سيپاتتا بولادى. ەلدىڭ كوپ بولىگىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى، ال وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن جاڭبىر مەن قار تۇرىندە تۇسەدى، كەي جەرلەردە جاۋىن-شاشىندى بولادى.

    تەك ەلدىڭ ورتالىق جانە شىعىس بولىكتەرىندە انتيتسيكلون جوتاسىنىڭ ىقپالىمەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان بولىپ، جەل كۇشەيىپ، ال باتىس، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە كوكتايعاق بولادى.

    سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 12-23 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز 8-18 گرادۋس اياز شاماسىندا بولادى.

    ورتالىق وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 5-17 گرادۋس ايازعا دەيىن كوتەرىلىپ، كۇندىز 0-10 گرادۋس اياز بولادى.

    رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى: تۇندە 6 گرادۋس جىلى مەن 7 گرادۋس اياز ارالىعىندا، كۇندىز 3-13 گرادۋس جىلى بولادى.

    وڭتۇستىك-شىعىستا تۇنگى تەمپەراتۋرا 0-10 گرادۋس ايازعا دەيىن، تاۋلى اۋدانداردا 12-17 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال كۇندىز 3-10 گرادۋس جىلى، تاۋلى وڭىرلەردە 3 گرادۋس اياز بەن 2 گرادۋس جىلى ارالىعىندا بولادى.

    ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى.

    ايتا كەتەلىك قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى جەتىسۋ وبلىسىندا جول جابىلعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
