22:55, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 4، 5، 6-ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
باريكالىق سيكلوندار مەن انتيتسيكلوندار اۋىسۋىنا بايلانىستى جاۋىن-شاشىن جاۋادى. كەي جەرلەردە نايزاعاي وينايدى. 4-ساۋىردە ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، 5-6-ساۋىردە باتىسىندا، 5-ساۋىردە وڭتۇستىگىندە كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر بولجانىپ وتىر.
قازاقستان اۋماعىندا جەل كۇشەيەدى، تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى، ال كۇندىز كەي وڭىرلەردە بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل سوعۋى مۇمكىن.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى ازداپ وزگەرەدى:
ەلدىڭ باتىسىندا 15-25 گرادۋستان 10-20 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى؛
سولتۇستىكتە 11-20 گرادۋستان 15-20 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى؛
شىعىستا 15-23 گرادۋستان 20-28 گرادۋسقا دەيىن اۋىتقيدى؛
ەلدىڭ قالعان اۋماقتارىندا ايتارلىقتاي وزگەرىس بولمايدى.