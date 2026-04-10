22:40, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 11، 12، 13-ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە سيكلوندار مەن انتيتسيكلوندار جيى الماسۋىنا بايلانىستى اۋا رايى تۇراقسىز بولادى. ەلدىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا تۇندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كۇندىز جاڭبىر بولجانىپ وتىر.
11-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى ەلدىڭ شىعىسىندا قار، 11-ساۋىردە باتىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى. قازاقستان بويىنشا تۇمان تۇسەدى.