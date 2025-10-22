ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:52, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    دجەكي چان قازاقستاندا تۇسىرىلەتىن فيلمنىڭ رەجيسسەرىن بەكىتتى

    الماتى. KAZINFORM - ايگىلى «قۇدىرەتتى ساۋىت» (« Armour of God») فرانشيزاسىنىڭ ءتورتىنشى ءبولىمى 2026 -جىلى كوكتەمدە قازاقستاندا تۇسىرىلەدى.

    Джеки Чан Қазақстанда түсірілетін фильмнің режиссерін бекітті
    Фото: sports.kz

    قازاقستاندىق مەدياكومپانيالاردىڭ پاراقشاسىندا جاريالانعان اقپاراتتا دجەكي چان « قۇدىرەتتى ساۋىت: ۋلتيماتۋم» فيلمىنە رەجيسسەر رەتىندە روبەرت كۋندى ءوزى بەكىتكەنى ايتىلعان.

    - روبەرت كۋننىڭ ەسىمى الەمدىك كينو يندۋسترياسىندا بۇرىننان بەلگىلى. ول disney، Paramount, Universal جانە 20th Century Fox ستۋديالارىنىڭ ەكشن- ساحنالارىن قويعان. سونداي-اق «Wanted» ،« He іs a Dragon» ،« Abraham Lincoln: Vampire Hunter» ،«Major Grom: The Game» جانە باسقا دا تانىمال فيلمدەردىڭ تۇسىرىلىمىنە قاتىسقان. ءتۇسىرىلىم 2026 - جىلى كوكتەمدە باستالادى، - دەلىنگەن جازبادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دجەكي چان «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىن ءتورتىنشى ءبولىمىن قازاقستاندا جالعاستىراتىنىن حابارلاعان ەدىك.

