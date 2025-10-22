دجەكي چان قازاقستاندا تۇسىرىلەتىن فيلمنىڭ رەجيسسەرىن بەكىتتى
الماتى. KAZINFORM - ايگىلى «قۇدىرەتتى ساۋىت» (« Armour of God») فرانشيزاسىنىڭ ءتورتىنشى ءبولىمى 2026 -جىلى كوكتەمدە قازاقستاندا تۇسىرىلەدى.
قازاقستاندىق مەدياكومپانيالاردىڭ پاراقشاسىندا جاريالانعان اقپاراتتا دجەكي چان « قۇدىرەتتى ساۋىت: ۋلتيماتۋم» فيلمىنە رەجيسسەر رەتىندە روبەرت كۋندى ءوزى بەكىتكەنى ايتىلعان.
- روبەرت كۋننىڭ ەسىمى الەمدىك كينو يندۋسترياسىندا بۇرىننان بەلگىلى. ول disney، Paramount, Universal جانە 20th Century Fox ستۋديالارىنىڭ ەكشن- ساحنالارىن قويعان. سونداي-اق «Wanted» ،« He іs a Dragon» ،« Abraham Lincoln: Vampire Hunter» ،«Major Grom: The Game» جانە باسقا دا تانىمال فيلمدەردىڭ تۇسىرىلىمىنە قاتىسقان. ءتۇسىرىلىم 2026 - جىلى كوكتەمدە باستالادى، - دەلىنگەن جازبادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دجەكي چان «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىن ءتورتىنشى ءبولىمىن قازاقستاندا جالعاستىراتىنىن حابارلاعان ەدىك.