دۋبايدا التىننان كوشە سالىنادى
استانا. KAZINFORM - دۋبايدىڭ مەدياكەڭسەسى التىننان قالانىڭ جاڭا كورنەكتى اۋدانى سالىناتىنى تۋرالى جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
Ithra Dubai كومپانياسى التىن، التىن زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن اسىل تاستاردى ساتۋعا ارنالعان ارنايى ايماق - دۋباي التىن اۋدانى جوباسىن رەسمي تۇردە ىسكە قوستى.
- بۇل جوبانىڭ ىسكە قوسىلۋىمەن ءبىز التىن جانە زەرگەرلىك ونەركاسىبى تاريحىندا ماڭىزدى جاڭا تاراۋ اشامىز. ءبىزدىڭ مۇرامىزدى، اۋقىمىمىزدى جانە مۇمكىندىكتەرىمىزدى بىرىكتىرە وتىرىپ، جوبا ترەيدەرلەر، ينۆەستورلار، بولشەك ساۋداگەرلەر جانە الەمدىك برەندتەر ءۇشىن الەمدىك نارىقتاعى جانە نەگىزگى ساۋدا دالىزدەرىندەگى تۇتىنۋشىلار مەن كەلۋشىلەرگە قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن ماڭىزدى جانە ءارتۇرلى ەكوجۇيە جاسايدى، - دەپ ءتۇسىندىردى Itha Dubai كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى يسسام گالاداري.
دۋبايداعى جاڭا «التىن ءۇيىنىڭ» نەگىزگى ەرەكشەلىگى التىننان سالىنعان الەمدەگى العاشقى كوشە - گولد ستريت بولادى.
بۇعان دەيىن ءباا تەمىرجول تاسىمالداۋشىسى ءوزىنىڭ العاشقى يننوۆاتسيالىق ماگنيتتى پويىزىن سىناقتان وتكىزىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.
دۋبايدا سىناق ماقساتىندا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي ىسكە قوسىلدى.