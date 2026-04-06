پەداگوگتەردى تەگىن وقىتۋ باعدارلاماسى ساۋىردە باستالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا العاش رەت جەتىم جانە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىسىز قالعان بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن پەداگوگتەرگە ارنالعان جۇيەلى وقىتۋ باعدارلاماسى ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وسى باستاما اياسىندا «وركەن» ۇلتتىق عىلىمي- پراكتيكالىق ينستيتۋتىنىڭ حالىقارالىق سەرتيفيكات العان 51 مامانى ترەنەر رەتىندە وڭىرلەردەگى ارىپتەستەرىنىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا كىرىسەدى. پيلوتتىق جوبا ءساۋىر ايىندا استانا مەن الماتى قالالارىندا باستالىپ، جىل سوڭىنا دەيىن رەسپۋبليكانىڭ بارلىق ءوڭىرىن قامتيدى. وقۋ كۋرستارى مۇعالىمدەر ءۇشىن تەگىن جۇرگىزىلەدى.
اتالعان جوبا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن «SOS قازاقستان بالالار اۋىلدارى» قورىنىڭ ىنتىماقتاستىعى ناتيجەسىندە جۇزەگە اسىپ وتىر. وقىتۋ باعدارلاماسى حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن ازىرلەنىپ، زاماناۋي ادىستەمەلەرگە نەگىزدەلگەن. بۇل ءوز كەزەگىندە مامانداردىڭ كاسىبي داعدىلارىن جان-جاقتى جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ارنايى ازىرلەنگەن 80 ساعاتتىق وقۋ باعدارلاماسى بارلىق قاجەتتى ساراپتامالىق قورىتىندىدان ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدەگى جەتىم بالالارعا ارنالعان 73 مەكەمەدە 2 مىڭعا جۋىق پەداگوگ ەڭبەك ەتەدى. جاڭا كۋرستار وسى مامانداردىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋ ارقىلى بالالار ۇيلەرىندەگى تاربيە مەن ءبىلىم ساپاسىن جاقسارتۋدى، سونداي- اق بالالاردىڭ ءال- اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ وزىق حالىقارالىق ستاندارتتارىن ەنگىزۋدى كوزدەيدى.