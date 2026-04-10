داۋلەت تۇرلىحانوۆ: وزگەنىڭ بالالارىن تاربيەلەپ، ءوز بالالارىما كوڭىل بولە الماعانىما وكىنەمىن
استانا. KAZINFORM - سوڭعى ۋاقىتتا قوعامدا قىزۋ تالقىلانعان وقيعانىڭ ءبىرى - تانىمال سپورت قايراتكەرى، دەپۋتات داۋلەت تۇرلىحانوۆتىڭ ۇلى نۇراسىلعا قاتىستى ءىس.
بۇل جاعداي تەك ءبىر وتباسىنىڭ ەمەس، جالپى قوعامنىڭ نازارىن اۋدارعان كۇردەلى ماسەلەگە اينالدى. اكەسى العاش رەت QRNews.kz تىلشىسىنە اشىق پىكىر ءبىلدىرىپ، بولعان جايتقا قاتىستى ءوز كوزقاراسىن جەتكىزدى.
«ۇلىم سوت شەشىمىمەن بوساپ شىقتى»
داۋلەت تۇرلىحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ ۇلى نۇراسىل زاڭ اياسىندا جازاسىن وتەپ، سوت شەشىمىمەن بوستاندىققا شىققان.
ءيا، بۇل - راس اقپارات. ۇلىم نۇراسىل سوتتىڭ شەشىمىمەن، بەلگىلەنگەن مەرزىمىن وتەپ، بوساپ شىقتى. بارلىعى زاڭ شەڭبەرىندە ءوتتى، - دەدى ول.
بۇل جەردە ول قانداي دا ءبىر جەڭىلدىك نەمەسە سىرتقى ىقپال بولماعانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. وقيعا كەزىندە قوعامدا «اكەسى ىقپال ەتتى مە؟» دەگەن ساۋالدار جيى قويىلدى. الايدا تۇرلىحانوۆ مۇنداي ارەكەتكە بارماعانىن ناقتى ايتتى.
ماعان جۋرناليستەر سول كەزدە: «ۇلىڭىزدى قورعاپ، تەزىرەك شىعارىپ الۋعا تىرىساسىز با؟» دەپ سۇرادى. ءبىراق مەن وندايعا بارمايمىن دەدىم. ەگەر بالا وسىنداي ىسكە ءوزى تۇسسە، ول جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزى كوتەرۋى كەرەك، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇستانىمنان تايماعان. اكەنىڭ سوزىنشە، بۇل جاعداي وتباسى ءۇشىن ۇلكەن سىناق بولعان.
بالانىڭ اتى - بالا. ءبىراق اتا-انا ءۇشىن مۇنداي جاعداي وتە اۋىر تيەدى. اسىرەسە ءبىز سياقتى اتا-انالار ءۇشىن بۇل ۇلكەن سوققى بولدى، - دەيدى ول.
سونىمەن قاتار، ول اتا-انا رەتىندە جاۋاپكەرشىلىكتى دە مويىندايتىنىن جاسىرمادى.
«بالا تاربيەسىنە ۋاقىت از ءبولدىم»
تۇرلىحانوۆ ءوز ءومىر جولىنا توقتالىپ، سپورتتاعى مانسابى وتباسىعا جەتكىلىكتى ۋاقىت بولۋگە كەدەرگى بولعانىن اشىق ايتتى.
مەن سپورتشى رەتىندە ۇزاق جىلدار ۇلتتىق قۇرامادا بولدىم. ول كەزدە 8-9 اي بويى ۇيدە بولمايتىنبىز. كەيىن جاتتىقتىرۋشى بولدىم، باسقا دا قىزمەتتەر اتقاردىم. سول كەزدە بالا تاربيەسىنە جەتكىلىكتى كوڭىل بولە المادىم. قازىر سوعان وكىنەمىن، - دەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وزگە سپورتشىلاردى تاربيەلەۋگە كوپ ۋاقىت جۇمساپ، ءوز بالالارىنا از كوڭىل بولگەن. داۋلەت تۇرلىحانوۆ قوعامداعى جاستار تاربيەسىنە قاتىستى ويىن ءبىلدىردى.
ءار اتا-انا بالاسىنىڭ جامان بولعانىن قالامايدى. مەن دە سولاردىڭ ءبىرىمىن. قانداي جاعداي بولماسىن، ءار قازاقتىڭ بالاسى دۇرىس جولدا جۇرسە ەكەن دەيمىن، - دەيدى.
سوڭعى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك جەلىلەردە تۇرلىحانوۆتىڭ اتىنا ءتۇرلى ايىپتاۋلار ايتىلعان. سونىڭ ءبىرى - قىلمىستىق توپتارعا قاتىسى بار دەگەن پىكىرلەر.
بۇل - شىندىققا جاناسپايدى. مۇنداي اڭگىمەلەر - نەگىزسىز. مەن ءومىر بويى قازاقستانعا قىزمەت ەتتىم. سپورتشى بولدىم، جاتتىقتىرۋشى بولدىم، مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەدىم، - دەيدى دەپۋتات.
ول ءوز ار-ۇياتىنىڭ تازا ەكەنىن جانە حالىق الدىندا جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنەتىنىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، داۋلەت تۇرلىحانوۆتىڭ ۇلى نۇراسىل بولاتقا قاتىستى «بۇزاقىلىق» (ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 293-بابى) جانە «دەنساۋلىققا قاساقانا جەڭىل زيان كەلتىرۋ» باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلعان.
2023-جىلعى 11-اقپاندا نۇراسىل ادۆوكاتتار ولەگ پەن اننا چەرنوۆتاردى سوققىعا جىققان. جابىرلەنۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ولار بولات اگرەسسيا كورسەتكەن قىزدى قورعاماق بولعان.
2023-جىلعى 9-قازاندا اسكەري سوت ونى بۇزاقىلىق نيەتپەن دەنساۋلىققا ورتاشا اۋىرلىقتاعى زيان كەلتىرگەنى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىپ، 1 ميلليون 700 مىڭ تەڭگە ايىپپۇل سالدى. ال 2024-جىلى ۇكىم وزگەرىپ، 2 جىلعا سوتتالعان ەدى. 2026-جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا نۇراسىل بولات تاعايىندالعان جازا مەرزىمىن تولىق وتەپ، بوستاندىققا شىقتى.