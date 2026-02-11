داۋلەت، ديماش، دينا: شىمكەنتتە جىل باسىنان بەرى ەكىنشى ۇشەم دۇنيەگە كەلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالالىق پەريناتالدىق ورتالىعىندا تاعى ۇشەم دۇنيەگە كەلدى.
سابيلەر مەن اناسى بۇگىن ورتالىق ماماندارىنىڭ باقىلاۋىمەن ۇيىنە شىعارىلدى.
قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، 30-قاڭتار كۇنى اقشولپان سۇلەيمەنوۆا دارىگەرلەردىڭ كومەگىمەن ۇشەمدى امان-ەسەن ومىرگە اكەلدى. جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە اتا-اناسى داۋلەت، ديماش جانە دينا ەسىمدەرىن بەرگەن.
- ۇشەمنىڭ سالماقتارى ءارقايسىسى ەكى كەلىدەن استى. ەكىنشى جانە ءۇشىنشى نارەستەلەر تۋعاننان كەيىن بىردەن جان ساقتاۋ جانە قارقىندى تەراپيا بولىمشەسىنە ورنالاستىرىلدى. جاعدايلارى تۇراقتانعان سوڭ ءبىر تاۋلىكتەن كەيىن نەگىزگى بولىمشەگە اۋىستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بارلىق ءۇش نارەستە ورتالىق ماماندارىنىڭ باقىلاۋىندا 11 تاۋلىك بولىپ، قولدانىستاعى كلينيكالىق حاتتامالارعا سايكەس تولىق مەديتسينالىق كومەك الدى. شىعارىلۋ كەزىندە ولاردىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق دەپ باعالانىپ، ۇيىنە جىبەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، وتباسىندا بۇعان دەيىن ءتورت بالا تاربيەلەنىپ جاتىر، ال ۇشەمنىڭ دۇنيەگە كەلۋىمەن بالالار سانى جەتىگە جەتتى.
بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە 31 جاستاعى ايەل ۇشەم بوسانىپ، 7 بالانىڭ اناسى اتانعانىن جازعان ەدىك.